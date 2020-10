Bravely Default II peut-il encore sortir d’ici la fin 2020 ?

Bravely Default II nous avait laissé en mars dernier sur un nouveau trailer accompagné d’une petite démo, que nous nous étions empressé de télécharger. Pour autant, si Bravely Default premier du nom avait su nous surprendre par sa saveur nostalgique, sa magnifique direction artistique et son envoutante musique, Bravely Second n’a pas offert le même souvenir enchanteur aux fans de JRPG. Cette licence avaient donc laissé les joueurs sur leur faim, et au moment de mettre les mains sur la démo de Bravely Default II, il faut bien avouer que la magie n’a pas réellement opéré en ce qui nous concerne.

Face aux différents retours de joueurs concernant cette démo, les développeurs avaient pris la parole pour signifier qu’ils avaient bien compris ce qui n’allait pas, et qu’ils ne voulaient pas réitérer l’erreur Bravely Second. Il avait alors été fait mention d’une hypothétique nouvelle démo, qui viendrait montrer le travail effectué entre temps, et bientôt 7 mois plus tard, alors que le jeu doit toujours sortir fin 2020, nous n’avons toujours rien à nous mettre sous la dent. Mais fort heureusement, les choses devraient s’accélérer très prochainement puisque nous venons d’apprendre via le compte Twitter officiel du jeu, pour le huitième anniversaire de la série, que des “informations seront bientôt disponibles”.

Ces informations seront-elles délivrées au moyen d’un Nintendo Direct, avec une sortie dans la foulée ? C’est une hypothèse qui se tient finalement pas mal, Nintendo n’ayant pas d’énormes sorties pour la fin de l’année, cela pourrait venir grossir leur offre à l’approche de Noël, histoire de rester dans la lumière face à la nouvelle génération de consoles Xbox et PlayStation. De plus, Nintendo est plutôt coutumier du fait en ce qui concerne les sorties de jeux dans la foulée d’un Direct. À l’inverse, il pourrait aussi s’agir d’une prise de parole plus modeste, dans le seul but de nous annoncer un report, ce qui est là aussi une hypothèse qui se tient, surtout quand on voit le nombre de reports que l’on s’est farci en 2020.

Nous attendons donc avec impatience de voir le boulot que Square Enix aura réussi à abattre afin de surprendre les joueurs, en espérant que les retours de ceux-ci auront vraiment servi à quelque chose. Et dans tous les cas, croisons les doigts pour que le développement se soit déroulé au mieux, et que Bravely Default II se révèle être le titre phare de la Switch pour ce Noël, aux côtés de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau.