Project Triangle Strategy – Première approche tactique prometteuse

Même si le Nintendo Direct ayant eu lieu il y a de ça quelques jours n’aura pas su nous convaincre, il y a au moins un jeu qui semblait apporter un vent d’espoir au milieu de cette mer de déception : Project Triangle Strategy. Cela ne vous aura certainement pas échappé en voyant la typographie du titre ou l’esthétique générale, mais c’est bien le studio à l’origine d’Octopath Traveler aux commandes. Et si l’on pouvait s’attendre à une suite, ou tout du moins un nouveau titre dans la même veine, ce ne sera finalement pas le cas, puisqu’on quitte ici le classique tour par tour, pour atterrir au milieu d’un tactical, à la manière par exemple des excellents Tactics Ogre et Vandal Hearts.

Si Octopath Traveler avait beaucoup de qualités, il avait surtout un défaut majeur, à savoir le manque de lien entre les différentes histoires qu’il tentait de mettre en place. Même si le studio change un peu de genre pour l’occasion, l’équipe a-t-elle appris de sa précédente expérience pour mieux maîtriser son scénario dans ce nouveau projet ? Début de réponse tout de suite !

Project Triangle Strategy semble nous préparer un gameplay solide

Avec ce changement de direction, passant du RPG tour par tour classique au tactical, nous étions très intrigué de pouvoir toucher à Project Triangle Strategy. Ce qui était évident c’est que nous n’allions pas être déçu par la qualité graphique du jeu, qui avec sa fameuse HD-2D, arrive à garder une esthétique très old school, mais avec des effets de particule ou des jeux de lumière très modernes. De plus, l’usage de la profondeur de champ fait toujours son petit effet au niveau des décors, et permet de donner un certain dynamisme lorsqu’il se passe plusieurs choses sur des plans différents.

Côté scénario, le jeu nous a tout de suite mis en garde, nous faisant bien comprendre que nous n’allions pas forcément tout comprendre, et bien évidemment, ce fut le cas. Ce qu’il faut noter ici, c’est que la qualité de l’écriture est assez complexe à évaluer tant nous manquons de clés, pour comprendre pleinement cet univers, et surtout saisir avec justesse les décisions des personnages. Cependant, là où Project Triangle Strategy marque des points, c’est dans sa façon de lier son scénario à ses phases de gameplay, rendant alors la narration vraiment intéressante.

Au cours des affrontements, il ne devrait donc pas être rare, de devoir prendre des décisions impactant directement le scénario, sur base par exemple d’une réponse que nous donnerons à un dialogue crucial. Il est assez complexe de savoir exactement jusqu’où le jeu ira pour le moment, mais la voie qu’il emprunte nous semble être la bonne pour le moment. De plus, contrairement à Octopath Traveler qui s’éparpillait un peu trop en multipliant les histoires et les personnages, ce nouveau projet semble vraiment beaucoup plus se concentrer sur une histoire globale.

Enfin, le gameplay est surement ce que nous avons le mieux eu l’occasion de juger et nos premières impressions sont excellentes. Nous sommes donc sur un tactical RPG très intuitif à prendre en main malgré la multitude d’informations à mémoriser. Nous avons eu ici une belle variété de personnages à diriger, avec de l’assassin, du mage, du tank etc, ce qui nous a permis de constater qu’aucun rôle n’était là pour faire de la figuration. Chaque job présent avait au moins une capacité particulière déterminante dans la réussite du combat.

Aussi, on retrouve des combos à réaliser en fonction du positionnement des personnages, une prise en compte très intéressante de la verticalité mais aussi des conditions météo qui vous obligeront à ne pas réaliser certains actions au hasard, d’autant plus que le jeu est difficile. Pour la démo, la difficulté a été mise sur intermédiaire, et déjà là, nous avons pu nous rendre compte que le challenge était présent. Cela colle bien avec la notion de tactical, qui demande de faire en permanence preuve de réflexion, à la manière d’une partie d’échec.

On ne vas pas s’étaler plus que ça pour le moment, la démo étant gratuite, on vous invite à aller la télécharger pour vous faire votre propre avis, mais pour le moment, ce Project Triangle Strategy nous intrigue énormément, et vient aisément de se placer dans notre top des attentes pour l’année 2022.