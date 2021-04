Montréal : nouvelle capitale mondiale du jeu vidéo ?

Le printemps est souvent la saison des pluies de récompenses en tout genre. Entre les Game Developers Choice Awards pour notre média favori, et la cérémonie des Oscars pour le monde du cinéma, le temps est à la promotion culturelle. L’agence de promotion économique du Grand Montréal (simplement appelée Montréal International) en profite pour faire rayonner le Québec grâce à la lumière du jeu vidéo (mais pas que).

C’est grâce à une vidéo surprenante mettant en valeur toute l’expertise créative des entreprises installées au Québec que Montréal International capte notre attention. L’objectif est simple et clair : faire connaitre les talents montréalais, tant dans le domaine vidéoludique que dans celui de l’animation.

Montréal est un vivier intellectuel et créatif, et pour promouvoir l’attrait de la ville, une vingtaine de petits, moyens et grands studios de la métropole se sont alliés. C’est ainsi que nous pouvons profiter d’une courte vidéo promotionnelle sous forme de cross-over avec Ezio Auditore (Assassin’s Creed) déambulant dans les rues de la métropole aux côtés de Batgirl et Scooby-Doo.

Stéphane Paquet, le PDG de Montréal International s’explique sur cette campagne de communication :

La force de Montréal, c’est avant tout ses talents. Et aujourd’hui, nous voulons les faire sortir de l’ombre. Nous voulons également faire rayonner les industries technologiques et créatives de Montréal, qui réalisent des chefs-d’œuvre et des projets hautement avant-gardistes. On envoie donc un message clair aux investisseurs étrangers et aux talents internationaux : c’est ici, à Montréal, que se joue la partie.

Parmi les grands noms qui sont passés par les studios de développement, d’animation ou d’effets visuels de Montréal, on compte les licences Tomb Raider, Rainbow Six, Splinter Cell, mais aussi les films Star Wars : L’Ascension de Skywalker, Blade Runner 2049 et 1917.

La firme KPMG indique que depuis 2010, Montréal a connu une croissance économique impressionnante dans le domaine vidéoludique (+8% par an) et dans celui des effets visuels (+28% sur les dix dernières années). Une croissance et un rayonnement culturel qui permettent à la métropole francophone de se placer dans le top 10 des principaux centres mondiaux de la créativité numérique.

Ce n’est pas un hasard si Amazon, Quantic Dream, Deck13 et Ubisoft on choisit de s’y implanter. Vous qui vous sentez la fibre créative, préparez vos passeports, il est fort probable que votre passion vous mène outre-Atlantique. Des structures telles que Connexions Etudes peuvent vous y aider !