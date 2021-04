Sony tente de se racheter une conduite avec des jeux “expérimentaux”

Alors qu’il y a quelques semaines Sony affirmait son intention de recentrer toute son attention sur des blockbusters. Le titan de l’industrie du jeu vidéo vient d’annoncer son intention de sortir des jeux “expérimentaux” à l’avenir.

Après la fermeture de Sony Japan Studio, le plus ancien studio first-party de la PlayStation, l’interruption annoncée des stores PS3 et PS Vita qui en fin de compte ne fermeront pas, il s’agit à nouveau d’un revirement pour Sony. De quoi s’interroger sur leur ligne éditoriale.

A l’heure actuelle, la PlayStation 5 continue de battre des records de performance. Il y a peu, la console current-gen est devenue la console de jeux vidéo la plus rapidement vendue dans l’histoire des États-Unis. Autant le dire sans détour : la PlayStation 5 se porte extrêmement bien sur le plan commercial.

Succès essentiellement dû à ses licences fortes, et à la hype que Sony a su créer autour de sa nouvelle console. Alors que Sony a acquis la réputation de ne s’intéresser et de ne sortir que des jeux solos AAA à succès garanti sur sa plateforme, Hermen Hulst, le patron de PlayStation Studios, a laissé entendre que des titres qui diffèrent totalement du format habituel pourraient arriver plus tôt que prévu.

Nos collègues de Video Games Chronicle ont rapporté que Sony envisage fortement d’investir dans des jeux qui s’écartent des titres standards de la société. Hulst a déclaré (traduction libre) :

Et vous pouvez être sûrs que nous continuerons à créer ces jeux (les triples A solos – NDLR), car ils sont le cœur et l’âme de ce que nous faisons ici, dans les studios PlayStation. Mais en même temps, nous sommes tout aussi déterminés à créer des expériences de qualité, à expérimenter et à trouver de nouvelles idées. Je suis très intéressé par la création d’une liste de titres diversifiés. En fait, la forme qu’ils prennent est moins intéressante pour moi que le fait qu’ils soient différents, diversifiés et puissent se distinguer (des autres jeux).

Une déclaration très surprenante, puisqu’elle entre en contradiction avec les deniers faits et gestes des l’entreprise Sony pour sa filière PlayStation. Rappelons qu’après la fermeture de Sony Japan Studios, nous avons appris que Sony avait coupé les vivres à un de leurs studios internes qui travaillait sur un remake PS5 de The Last Of Us, pour jeter le bébé avec l’eau du bain, et redonner le projet à Naughty Dog…

Autre décision qui en a surpris plus d’un, PlayStation a conclu cette semaine un accord avec un projet multijoueur appelé Firewalk, un nouveau studio créé par d’anciens développeurs de Bungie. Ce développement est peut-être un avant-goût des collaborations auxquelles les joueurs peuvent s’attendre à l’avenir. Est-ce que ce type de partenariat va se renouveler à l’avenir ? Sony tente-t-il d’emboîter le pas de Microsoft avec sa multitude de développeurs tiers sous sa coupe ? Wait and see…

L’innovation est nécessaire dans tout secteur, et ce d’autant plus dans un secteur aussi lucratif et populaire que celui des jeux vidéo. Même si la ligne de conduite principale de Sony consiste à produire majoritairement des titres AAA solos, on peut s’attendre à de l’évolution sur ce point dans les mois et années à venir.

Alors que la technologie continue d’élargir les possibilités des jeux vidéo, il semble que PlayStation souhaite être à l’avant-garde de ces possibilités.