Un remake de TLOU, mais pas de Days Gone 2 – La politique “blockbusters only” de Sony ?

Jason Schreier, ex-Kotaku et désormais Bloomberg, a ce vendredi publié un long papier en accès libre nous offrant une vision peu reluisante de la direction que prendrait Sony. Ainsi, selon lui, la firme japonaise aurait depuis quelques temps décidé de concentrer tous ses efforts sur les gros blockbusters au détriment à la fois de projets moins immédiatement bankables, mais aussi au détriment de ses propres équipes.

Plusieurs éléments relatés dans l’article amènent Jason Schreier à cette conclusion. Le journaliste fait ainsi le parallèle entre une petite équipe de San Diego, Visual Arts Service Group, et Japan Studio, récemment fermé par Sony. Dans les deux cas, Sony s’est concentré sur un retour sur investissement rapide, refusant de prendre le risque de développer des projets dont le succès commercial n’était pas garanti. Ce faisant, et c’est là le vrai problème, l’entreprise se prive aussi de toute créativité.

Ainsi, les développeurs de Visual Arts Service Group étaient d’abord utilisés comme sous-traitants sur des projets de grosses exclus PlayStation. Gagnant en expérience, ils ont voulu prendre un peu d’indépendance et développer leurs propres jeux. De fil en aiguille, ils se voient confier le remake du premier jeu The Last of Us à destination de la PlayStation 5. Ce n’était pas forcément leur premier choix, mais ils y vont. Jusqu’à ce que Sony leur envoie des membres de Naughty Dogs pour les épauler.

Ces dernier étant à l’origine de la licence, leur parole compte un peu plus lors des discussions, et peu à peu, Visual Arts Service Group se voit dépouillé de son projet et retourner au rôle d’assistant qui était le sien. Bien sur, Sony s’est ainsi assuré que le remake soit dans la droite ligne des jeux qu’on connait. Ce qu’on peut regretter : un angle neuf – que voulait tenter Visual Arts Service Group – sur cette histoire qu’on connait bien aurait aussi été un argument intéressant…

Mais comme le relève Schreier, le temps chez Sony n’est plus à la prise de risque. Pour les mêmes raisons, la possibilité d’un Days Gone 2 a vite été balayée, le premier n’ayant trouvé un succès suffisant. Les équipes de Bend, qui avaient signé Days Gone, se sont ainsi retrouvées chargée d’assister Naughty Dogs sur un jeu multi (l’extension de TLOU2, probablement) et le prochain Uncharted.

C’est cette même politique du « blockbuster only » qui a valu à Japan Studio sa fermeture. Ses jeux n’ont jamais été assez profitables.

Du moins directement. Car si ce n’est pas quantifiable, de nombreux jeux moins importants (en tous cas commercialement) qu’Uncharted ont aussi participé à construire la légende PlayStation. Ce que Sony, à une époque, reconnaissait, en mettant par exemple au générique de son Super Smash Bros. Maison, PlayStation All-Stars Battle Royale, des personnages comme PaRappa The Rapper ou Kat, de Gravity Rush.

Le jeu vidéo est, comme le cinéma, à la frontière entre art et industrie. Et parce que ce sont les industriels qui ont les crédits, ce sont souvent eux qui ont le dernier mot. Pour autant, voudrait-on vraiment d’un monde où le cinéma se résumerait à des épisodes des Avengers ? On ne peut imaginer une génération de consoles toute entière dédiée à des Call of-like, et où la seule marque de créativité serait l’ajout d’un mode zombie…

Bien entendu, il n’en est pas encore question. Et cette vision un peu sombre ne représente que celle de Jason Schreier. D’ailleurs, il peut aussi tordre un peu la réalité au bénéfice de sa thèse, par exemple quand il explique le relatif échec de Dreams à une quasi-absence de promo de la part de Sony. Or, Dreams est un outil génial, mais très complexe et incroyablement chronophage, qui de fait ne peut s’adresse qu’à une niche de passionnés.

Mais il faut reconnaître qu’un faisceau de petites décisions prises depuis quelques mois par Sony nous inquiète. Outre celles mentionnées ci-dessus, on pense aussi à la fermeture des stores PS3, PSP et PS Vita, ou aux déclarations de Sony, qui avait informé ses équipes de “ne plus vouloir produire des petits jeux qui ne seraient des succès qu’au Japon” (là encore rapporté par Bloomberg). Quelques jours avant l’article de Bloomberg, un ancien employé de Sony (en tous ca se présentant comme tel) a animé un “AMA” (Ask Me Anything – Demandez-moi n’importe quoi) sur Reddit, où il a notamment déclaré :

La période de l’E3, en juin prochain, devrait être riche en annonces, et sera surement l’occasion de voir un peu mieux la direction que Sony compte prendre pour les mois à venir…