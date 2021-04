Days Gone – Zombies, Motos, Flingues et Rednecks sur PC

Le développeur Bend Studio vient de livrer une première bande-annonce de gameplay pour Days Gone sur PC et a annoncé une date de lancement imminente.

Sony a annoncé son intention de sortir Days Gone sur PC il y a quelques mois. Ce faisant, l’éditeur a également souligné que le titre post-apocalyptique ne serait pas la seule licence à faire un bond entre PlayStation et PC. Au moment de la rédaction de cet article, cependant, il n’y a pas de noms officiels sur ces autres titres exclusifs PS que les joueurs PC peuvent attendre, bien que d’insistantes rumeurs citent des titres tels que BloodBorne ou God of War.

Days Gone est sorti sur PS4 en avril 2019. Le précédent projet de Bend Studio datait de 2012 avec Uncharted: Fight For Fortune sur PS Vita. La pression était plus que forte pour l’équipe, qui faisait ses premières armes sur un blockbuster AAA. Malheureusement, l’aventure en monde ouvert a trébuché, entre autre raison à cause des critiques qui avaient reçu des versions surchargées de bugs avant son patch Day One.

Pourtant, cela n’a pas empêché le jeu d’obtenir un véritable succès auprès du public. Son ambiance post-apo, son gameplay solide et son scénario mature lui conférant une aura très attachante. Même se de nombreux indicateurs indiquent que Sony n’est pas intéressé par une suite de Days Gone, le titre aura bientôt une nouvelle vie grâce au prochain portage PC.

Cette version PC embarquera pas mal d’ajouts par rapport au jeu d’origine : New Game + (NDLR: oui même Sony est fan de votre site favori), un mode Survie, des skins pour la moto, ainsi qu’un mode Photo qui révélera vos talents de photographes, et l’affichage widescreen pour les écrans ultra large en 21:9. Pour ne rien gâcher, la fréquence d’images ne sera pas limitée, de quoi faire tourner le jeu de la manière la plus fluide possible sur vos PC master race.

Le studio a confirmé que cette nouvelle version sera mise en vente dès le mois prochain le 18 mai 2021.