Days Gone – Les configurations PC sont rendues disponibles par Steam

Après l’annonce surprise de la sortie prochaine de Days Gone sur PC hier, voilà que dès le lendemain on nous propose déjà découvrir les configurations minimales et recommandées nécessaires à faire tourner le jeu sur PC grâce à la page Steam du jeu. Ce n’est pas tout puisque l’on peut aussi y découvrir quelques images de cette version s’annonçant comme magnifique.

Faut dire que s’il y a bien une chose que l’on ne peut nier concernant Days Gone, c’est sa beauté, le jeu présentant des environnements magnifiques et une réalisation technique globale réellement bluffants. Alors nul doute qu’il va falloir un très bon PC pour faire tourner les aventures de Deacon St John sans encombrent et afficher les hordes de Freakers (les infectés de cet univers) sans ralentissements majeurs. Ou pas d’ailleurs, puisque les prérequis ne sont pas si élevés finalement.

Pour vous faire une idée plus juste de la bécane qu’il faut avoir, voici donc les configurations minimales et recommandées nécessaires pour Days Gone :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-2500K @3.3GHz ou AMD FX 6300 @3.5GHz

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) ou AMD Radeon R9 290 (4GB)

Direct X : 11

Espace disque dur : 70 Go

Détail supplémentaire : SSD requis

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-4770K @3.5GHz ou Ryzen 5 1500X @3.5GHz

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) ou AMD Radeon RX 580 (8GB)

Direct X : 11

Espace disque dur : 70 Go

Détail supplémentaire : SSD requis

Il est clair que l’on s’attendait à des configurations nécessaires plus élevées pour faire tourner Days Gone, on est donc agréablement surpris de voir que tout ceci reste très correct. Le seul bémol, est la nécessité de posséder un SSD, même si on pense sincèrement qu’un HDD de dernière génération sera probablement suffisant. Ajoutons aussi que le jeu prendra en charge les écrans larges, aura un meilleur niveau de détails que son homologue console et proposera la possibilité de modifier le champ de vision (FOV).

Bien évidemment, cette version PC sera accompagnée de tous les DLC sortis pour le jeu depuis son lancement sur PlayStation 4 et des modes de jeu supplémentaires qui se sont greffés au titre au fur et à mesure des mises à jour. On parle là du New Game +, des modes Challenge ou encore survie. Enfin, on attend toujours une date de sortie précise, le titre étant toujours prévu pour sortir ce printemps sans plus de précision.