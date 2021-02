Days Gone et d’autres jeux Sony vont s’offrir des sorties PC

Après Horizon Zero Dawn ou encore Death Stranding, Sony continue de sortir ses exclusivités console sur nos bons vieux PC. Alors oui, quand on dit “vieux” ce n’est qu’une expression, car pour faire tourner les jeux en question il faut bien plus qu’un Pentium 4 et une Ge Force MX2. Surtout que le prochain jeu annoncé comme arrivant dès ce printemps, soit Days Gone, pourrait se montrer lui aussi assez gourmand.

Décidément, c’est une journée faste pour Sony, car après l’annonce du report de Gran Turismo à 2022 et celle d’un nouveau casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, voilà que Jim Ryan lâche aussi quelques informations sur un certain Days Gone, mais pas que. Comme on vous le signifiait en préambule, le jeu de Bend Studio va connaitre une sortie PC, sauf que ce n’est pas tout. Car dans son interview à GQ, Ryan a aussi affirmé que la stratégie de Sony avait évolué concernant le gaming PC.

Nous sommes maintenant début 2021 et l’état de forme de nos studios et des jeux qu’ils ont développés n’a jamais été aussi bon. Particulièrement si l’on parle de la seconde moitié de vie de la PlayStation 4 qui a vu sortir de nos studios de grands et superbes jeux. Il y a une opportunité pour nous de faire découvrir à une plus large audience ces grands jeux et de prendre en compte les coûts économiques de développement, ce qui n’est pas toujours évident à faire. Les coûts de développement grimpent à chaque nouveau cycle, alors que la qualité des licences augmente. Aussi, il est aujourd’hui plus facile pour nous aujourd’hui de proposer nos jeux aux personnes n’officiant pas sur consoles.

Il y a donc un double discours là-dessous qui en résulte en la même conclusion. Sony entend élargir son audience et donc son impacte auprès des joueurs en proposant ses exclusivités consoles sur PC, mais aussi amortir les coûts de production de ces deniers, ce qui dans une logique de profit est tout à fait normal. Ainsi, la firme japonaise ne serait plus en retard sur ce point précis face à Microsoft qui a développé son catalogue PC comme jamais avec la Xbox One et le Gamepass.

Mais peu importe les raisons, nous autres joueurs ne pouvons que nous réjouir de cette ouverture de Sony envers le PC et il est vrai que nous sommes impatients de voir ce que nous réserve l’avenir. Imaginez alors The Last of Us part II, Ghost of Tsushima ou God of War tourner sur des PC surpuissants…