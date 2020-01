Horizon: Zero Dawn – Quand Kotaku dévoile une sortie PC

L’épique retour d’un jeu à succès.

L’exclusivité PS4 Horizon: Zero Dawn fera son entrée sur PC cette année selon les sources de Kotaku, blog spécialisé dans les jeux vidéo, et plus précisément d’un de ses journalistes : Jason Schreier grâce à ses contacts travaillant au sein de la firme Sony. C’est une décision sans précédent pour Sony qui annonce un avenir dans lequel l’éditeur publiera des jeux sur des plateformes au-delà de ses propres consoles.

Horizon: Zero Dawn est un jeu en monde ouvert se déroulant dans une version post-apocalyptique des États-Unis envahis par des robots dinosaures, initialement lancé sur PlayStation 4 en février 2017. Il a été acclamé par la critique et a connu un succès commercial pour son développeur, Guerrilla Games, qui est détenu et exploité par Sony. Et, comme d’autres jeux publiés par Sony au cours des deux dernières décennies, il était exclusif à une console PlayStation, aidant d’abord à stimuler les ventes de consoles Sony en plus de générer des revenus par lui-même. Et pourtant, Horizon, trois ans plus tard, se retrouvera porté sur une autre plateforme pour la première fois. Nous nous attendons alors à voir le jeu envahir la plateforme Steam ainsi que l’Epic Games Store lors de son lancement (bien que cela ne soit pas encore finalisé). Une occasion alors de voir le jeu dans ses plus grandes performances graphiques, puisqu’auparavant ce dernier était lock à 30 fps sur PlayStation 4.

Horizon: Zero Dawn sera donc le premier grand jeu exclusif d’un studio de développement appartenant à Sony à voir le jour sur PC. Rappelons que Death Stranding, lancé en novembre dernier, arrivera également sur PC, plus tard cette année, il a été financé et publié par Sony mais le réel studio de développement est le studio indépendant Kojima Productions ; sa version PC sera quant à elle publiée par une autre société, 505 Games. Quantic Dream, également indépendant, a eu droit à un scénario similaire l’année dernière en auto-éditant ses jeux Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human sur PC sans la participation de Sony.