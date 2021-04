Days Gone 2 – Quand les joueurs montent au créneau !

Les nouvelles se suivent et ne sont franchement pas bonnes. Il y a quelques jours, Jason Schreier a publié un papier sur le site de Bloomberg indiquant clairement la direction que Sony était en train de prendre, une direction assez malheureuse, à une époque où seuls les bénéfices comptent et où les studios bridés ne peuvent plus développer comme ils l’entendent. C’est le cas de Bend Studio, qui semblerait-il, se voit refuser la production de Days Gone 2.

Nous pourrions tenter de comprendre le raisonnement de Sony sur ce refus, étant donné que le jeu n’avait pas été accueilli de manière très favorable à sa sortie. La faute à des bugs un peu trop présents, le retour sur investissement n’était peut-être pas à la hauteur des attentes ? Et pourtant, les studios ont su apporter des correctifs pour fixer au mieux ces désagréments. Au fur et à mesure du temps, Days Gone s’est vu également refaire une beauté pour la PS5 avec un passage en 4K 60 FPS, une date pour l’arrivée sur PC mais également l’offre PS+ du mois d’avril qui nous donne la possibilité d’y jouer gratuitement pour les abonnés. Cet investissement supplémentaire semble assez contradictoire, puisque la suite des aventures de Deacon ne sera pas développé.

Evidemment, si on met de coté tout l’aspect lucratif des jeux vidéo, il y a derrière toute une communauté de joueurs qui étaient plus qu’impatients de retrouver l’Oregon et ses hordes de Freakers !

C’est d’ailleurs suite à cette annonce qu’une flopée de tweets sont apparus sur Twitter.

Outre ces messages, il y a également une pétition qui a été mise en ligne sur le site change.org. Cette pétition a été adressée à Sony et demande 10 000 signataires. Si vous voulez contribuer, n’hésitez pas à vous rendre sur le lien ! Avec la pression des réseaux sociaux, nous pourrons peut-être espérer un changement de cap de la part de Sony. Souvenez-vous comment le design de Sonic avait été modifié suite aux réclamations faites par la fan-base ! Affaire à suivre de très près.

Cette annulation nous amène à nous poser clairement des questions sur la politique de Sony. À savoir, faut-il privilégier des jeux AAA au dépend de plus petits studios ? L’avenir apportera sa réponse…