Et si Sony tenait déjà sa réponse au Game Pass ?

On le sait, Microsoft mise tout sur son système d’abonnement illimité, et s’il ne sera pas contre nous vendre trois ou quatre Xbox Series, sa priorité reste le Game Pass. D’où, par exemple, les investissements hallucinant pour enrichir le catalogue, tels que le rachat de Zenimax – Bethesda et compagnie – pour plus ou moins 4 fois le prix que Disney a dépensé pour s’offrir Star Wars !

Des investissements payants, semble-t-il, puisque le Game Pass n’est plus très loin d’avoir convaincu 20 millions d’abonnés. Et il faut dire que la formule a de quoi séduire, avec son catalogue de plus d’une centaine de jeux, son accès depuis les consoles de nouvelle et d’ancienne génération, mais aussi les PC et le mobile via le cloud gaming, et surtout, une arrivée day one sur le catalogue des jeux estampillés Microsoft et d’autres titres partenaires, comme The Medium le mois dernier. En exagérant à peine, on peut imaginer qu’un abonné au Game Pass n’aura plus jamais besoin d’acheter de jeux !

Un argument de poids quand il faut décider si l’on va pencher pour l’une ou l’autre écurie dans cette fameuse guerre des consoles. Surtout qu’en face Sony ne semble pas vraiment avoir de réponse à proposer. Son service le plus proche du Game Pass, c’est le PS Now, un catalogue de jeux accessibles de façon illimitée sur abonnement, depuis un PC ou une console PS4, mais qui ne propose pas de nouveautés, et encore moins de sorties day one.

C’est peut-être pourquoi Sony semble muscler son autre offre par abonnement, le PS Plus. Une offre bien installée parmi la communauté des joueurs PlayStation, puisqu’elle est nécessaire pour jouer en ligne – c’est même sa raison d’être. Or, depuis quelques mois, on observe que les jeux “offerts” en récompense aux abonnés gagnent en qualité.

Ainsi, la PS Plus Collection offre carrément l’accès à 20 grands succès PS4 aux possesseurs de PlayStation 5. Mais aussi, on voit débarquer de grandes sorties, comme Control dans son Ultimate Edition le mois dernier, ou FFVII Remake ce mois-ci, et même – et c’est plutôt nouveau- des jeux day one : Destruction All Stars en février et Maquette ce mois-ci (sur PlayStation 5), et l’on a appris lors du State of Play que le prochain Oddworld serait aussi accessible day one aux détenteurs d’un abonnement PS Plus.

Avec une facture annuelle à moitié prix d’un Game Pass Ultimate, sans en être réellement un service concurrent, si le PS Plus continue dans cette voie, il pourrait bien rééquilibrer un peu les choses…