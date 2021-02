Oddworld: Soulstorm – Abe date sa sortie et s’offre aux abonnés PS+

Sixième jeu mis sur le devant de la scène par Sony lors de son State of Play du 26 février 2021, sur une liste qui n’en comptait que dix, Oddworld: Soulstorm nous a enfin révélé sa date de sortie. C’est au terme d’un trailer explicatif avec à sa tête le directeur créatif du jeu, Lorne Lanning, que la date du 6 avril 2021 nous a été annoncée. L’occasion pour l’équipe de revenir sur plusieurs points clés à quelques mois du retour d’Abe aux commandes de la résistance.

Annoncé comme une continuité du travail entrepris en 2014 avec Oddworld: New ‘n’ Tasty, le remake de L’exode D’Abe (1998) nous permettra une fois de plus d’incarner le leader du soulèvement des esclaves Mudokons qui tente une fois de plus de sauver son peuple des griffes des Glukkons et de leurs terribles usines à bière.

Au rayon des nouveautés, outre une restauration graphique plus que réussie, on notera surtout la prise en charge des fonctions haptiques de la DualSense, ce qui devrait apporter quelques options sympathiques, ainsi que l’incorporation d’un système de loot/craft permettant à Abe de se forger un véritable arsenal.

Aussi, on nous promet plus d’un millier de Mudokons à libérer durant l’aventure, qui s’avéreront être une aide précieuse afin de résoudre les nombreux puzzles et de nous défaire de quelques ennemis insistants. Dans votre quête de liberté, les développeurs ont jugé bon de vous laisser le choix de progresser en mode non létal, un ajout bienvenu qui ne manquera pas de rehausser le challenge.

Enfin, Oddworld: Soulstorm sortira en exclusivité temporaire sur PlayStation 5, mais aussi PS4, alors que le jeu sera offert aux abonnés PlayStation Plus du 6 avril au 3 mai, mais uniquement pour les possesseurs de la dernière machine de Sony, merci pour les autres. Le titre est aussi annoncé sur consoles Xbox et sur PC sans pour autant qu’il soit daté sur ces deux supports.