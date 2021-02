State of Play – Sony rassure les joueurs… qui n’ont pas eu de PS5 !

On s’est couché tard en espérant découvrir les prochaines exclus Sony à l’occasion du State of Play de ce 25 février… Et on a l’impression de s’être fait avoir avec une rediffusion d’un programme de l’an dernier… Sur la dizaine de jeux présentés, on n’a quasiment rien vu d’inédit.

Seule surprise, Sifu, un beat’em all signé des parisiens de Sloclap, qui propose un jeu d’action en 3D au style graphique façon “à la gouache” qui donne au jeu à la fois une identité graphique, mais aussi un côté indé trahissant un budget limité. Reste que les développeurs ont fait leurs armes sur Absolver, et ont surement des choses à proposer question gameplay.

Avant de découvrir Sifu, il a fallu passer par un tunnel nous présentant des images sans surprise de Crash Bandicoot 4 ou Knockout City, qu’on avait déjà vu il y a quelques jours à l’occasion du Nintendo Direct.

Si on est content d’avoir pu voir un peu plus de gameplay pour Returnal, l’un des jeux les plus attendus du moment, il faut bien avouer qu’on n’a pas découvert grand-chose non plus. De même pour Death Loop, qui nous a régalé d’un trailer très très stylé, toujours avec ce feeling très cinéma des 70’s, mais sans rien nous montrer qu’on avait déjà vu.

On passera sur Five Night at Freddy’s ou Solar Ash pour arriver sur les quelques éléments vraiment intéressants. Oddworld Soulstorm nous a gratifié de nombreuses images de gameplay qui sentaient bon le rétro. Un retour aux origines de la saga, en 2D platformer, qui n’apportera surement rien de neuf, mais s’appuiera sur des bases solides pour -probablement- nous apporter ce qu’on attend quand on lance un jeu Oddworld ! Et cerise sur le gâteau, le jeu sera offert sur PlayStation 5 aux abonnés PS Plus à sa sortie !

Attendu malgré lui comme la killer app PlayStation 5, on a pu voir beaucoup plus d’images de gameplay de Kena: Bridges of Spirits, toujours aussi séduisant graphiquement. Quelques phases de plateformes, des combats de boss et beaucoup de cinématiques, voilà à quoi il faudra s’attendre. “S’attendre” est d’ailleurs un terme choisi, puisque jusque là prévu pour le mois de mars, Kena: Bridges of Spirit ne sortira finalement pas avant le 24 aout 2021.

Enfin, ce State of Play se termine en feu d’artifice qui fait « pshit » avec l’annonce de la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, soit une version de FFVIIR optimisée pour PlayStation 5. Outre quelques améliorations graphiques accessoires, le titre s’enrichit au passage d’un DLC mettant en scène de nouveaux personnages. À noter que les possesseurs du jeu en version PlayStation 4 pourront mettre gratuitement leur jeu à niveau sur PlayStation 5.

Un State of Play qui a surement permis aux joueurs qui attendent encore leur PlayStation 5 de se dire qu’après tout, ils pouvaient bien patienter encore un peu. Alors, est-ce que Sony attend que le parc de PlayStation 5 soit plus étendu pour sortir l’artillerie lourde, sachant très bien qu’il sera difficile de vendre des galettes si les joueurs n’ont pas de consoles ? Ou au contraire, n’ayant pas de console à vendre, le géant japonais ne se donne pas peut-être pas encore la peine d’essayer de nous convaincre ? Si c’est ça, c’est réussi !