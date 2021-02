Kena: Bridge of Spirits prend son temps, mais arrivera pour l’été

Nous attendions beaucoup du State of Play de ce soir, et parmi nos attentes, il y avait Kena: Bridge of Spirits, l’un des jeux annoncés pour la période de lancement de la PS5 et qui devait sortir pour le mois de mars. Manque de bol, comme d’autres, le premier jeu de Ember Lab prendra un peu de retard, que l’on espère être pour le meilleur. Les rumeurs qui parlaient ces derniers jours de le voir débarquer en tant que jeu gratuit du PS+ pour le mois de mars, étaient donc complètement à côté de la plaque, et cela aurait été très étonnant que l’on reçoive un cadeau pareil.

Au coeur d’une présentation bien triste au final, Kena: Bridge of Spirits aura su nous offrir un superbe instant d’émerveillement, prouvant une fois encore que le studio Ember Lab possède un sacré talent en ce qui concerne l’animation. Voir le trailer en direct sur le stream chancelant de PlayStation était déjà très agréable, mais le revoir ensuite en 4K sur grand écran nous a vraiment mis une petite claque, ce qui nous aura finalement permis de ressentir quelque chose durant ce State of Play.

Si une grande partie de la vidéo avait déjà été dévoilée, il reste tout de même de belles séquences qui ne manqueront pas de vous en mettre plein les yeux. Les effets de particules, la gestion de la lumière, la densité de l’univers, tout ne laisse en fait présager que du bon pour ce jeu, et s’il s’avère aussi agréable à jouer qu’il est beau à regarder, alors nous devrions tenir quelque chose de très intéressant. Pour autant, si visuellement le jeu ne manquera surement pas de nous taper dans l’œil tout du long, nous en savons encore très peu sur son scénario, l’écriture de ses personnages, ou la cohérence de son histoire au regard de l’univers.

Il nous faudra donc encore patienter un peu avant de certainement voir arriver un State of Play entièrement dédié à Kena: Bridge of Spirits, qui arrivera finalement dans pas si longtemps, avec une sortie prévue pour le 24 aout 2021 sur PS4, PS5, et PC (Au moins Epic Games pour le moment).