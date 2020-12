Kena: Bridge of Spirits – Pas de nouveau trailer, mais de bien beaux visuels

Alors que les dernières nouvelles concernant Kena: Bridge of Spirits n’étaient pas des plus réjouissantes, que ce soit avec son report pour le premier trimestre 2021 (lui faisant louper sa place au line-up de lancement de la PS5), ou bien la polémique autour du développeur Brandon Popovic, le futur titre du studio Ember Lab aurait bien besoin d’un peu de lumière pour voir le bout du tunnel du pont.

Peut-être est ce pour cette raison justement qu’Ember Lab vient de dévoiler de nouveaux visuels, histoire de rassurer joueurs et joueuses sur la bonne avancée du projet. L’occasion de retrouver Kena guidant les petits esprits dénommés Rot à travers des décors d’une beauté à couper le souffle. Tout le savoir-faire en animation du studio ressort pleinement dans chacun de ces visuels.

Que ce soit via les designs de Kena ou des esprits maléfiques qu’elle devra affronter, le jeu nous fait la promesse de vivre une aventure dans ce qui aurait pu être la dernière production des studios Disney, Pixar ou Dreamworks.

Kena: Bridge of Spirits reste encore assez flou sur son gameplay. L’unique trailer montrait un mélange d’exploration, de plateforme, d’interaction avec les Rot (à la manière de Pikmins), pour résoudre des énigmes ou bien dans des combats dynamiques à la troisième personne. Pourtant, un véritable trailer de gameplay est attendu afin de s’assurer que celui-ci sera à la hauteur des visuels présentés ici.

Si Breath of the Wild est souvent évoqué en tant que source d’inspiration pour ce qui touche à l’ambiance générale de Kena: Bridge of Spirits, dans la forme, le titre de Ember Lab irait bien plus se ranger dans la catégorie du Platformer 3D. Un genre qui aura été revisité cette année par Ary and Secret of Seasons, produit par les studios indépendants Eixiin et Fishing Cactus. Il serait intéressant de comparer ses deux titres une fois Kena: Bridge of Spirits sorti. Une sortie prévue pour le premier trimestre 2021 sur PS4, PS5 et PC.

On vous laisse maintenant profiter des visuels juste en dessous.