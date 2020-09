Kena: Bridge of Spirits – Un pont trop loin…

C’est l’un des jeux les plus attendus de la prochaine génération, notamment par ceux qui ont déjà fait le choix de s’équiper d’une PlayStation 5 ; Kena: Bridge of Spirits est l’une des rare nouvelle licence déjà annoncée parmi les quelques exclus consoles sur PS5. Hélas, il semble qu’il sera attendu un peu plus longtemps que prévu.

The Ember Lab, le studio signataire du titre, a en effet publié un message sur Twitter indiquant que le jeu ne sera pas prêt à la date prévue, le télétravail ayant fait prendre du retard aux équipe. Le jeu est donc repoussé au premier trimestre 2021.

« Cette année nous a amené son lot de défis, et le passage en télétravail a entraîne un développement moins rapide que nous l’espérions. Pour cette raison, nous avons pris la difficile décision de décaler la sortie de Kena : Bridge of Spirits au premier trimestre de 2021 (…) Nous somme impatients d’en partager plus avec vous sur Kena dans les mois qui viennent, et de vous livrer une expérience incroyable au début de l’année prochaine. »

– The Ember Lab

Parce qu’on avait reçu avec beaucoup de curiosité et d’excitation les premières images du titre, on est plutôt satisfait d’une décision qui vise à produire le meilleur jeu possible. Cependant, c’est un coup dur pour le lancement de la PlayStation 5, privant la console de l’un de ses atouts majeurs. Pas à l’image d’une Xbox Series X privée de Halo, mais tout de même…

L’univers et la direction artistique de Kena nous ont charmé par leur fraîcheur, une fraîcheur qui vient sans doute en partie du fait que c’est le premier jeu du studio. The Ember Lab est en effet d’abord spécialisé dans l’animation. Pour les mêmes raisons, nous avons également bon espoir d’avoir avec Kena: Bridge of Spirit un jeu où la narration sera à la hauteur des images. Quand il sera terminé…