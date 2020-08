Kena: Bridge of Spirits migrera gratuitement vers la PS5

Kena: Bridge of Spirits vous suivra sur PS5 grâce à une mise à niveau gratuite de votre exemplaire PS4.

Lors de la présentation PS5 à laquelle nous avons eu droit en juin dernier, vous n’avez certainement pas du passer à côté de Kena: Bridge of Spirits, un titre qui a décidément totalement plu à la majorité des joueurs, et il en a été de même au sein de la rédaction. Il faut bien dire qu’avec ses séquences d’animations enchanteresses, ses décors incroyables, et tout le mysticisme qui semble entourer son univers, il y avait déjà un bon point de départ pour s’attirer un certain capital sympathie.

Pour autant, de belles cinématiques ne font pas un bon jeu, et Ember Lab, le studio derrière Kena: Bridge of Spirits, était jusqu’alors un studio d’animation, ce qui explique leur talent manifeste dans ce domaine. On vous en parlait déjà en juin dernier, mais c’est par exemple Ember Lab qui était à l’origine de la vidéo Majora’s Mask – Terrible Fate, qui vous dira certainement quelque chose, puisqu’elle avait pas mal tournée sur internet lors de sa sortie en 2016. Nous espérons donc que lors de sa sortie prévue pour la fin d’année, ce titre saura se montrer à la hauteur aussi bien côté gameplay, que côté graphismes.

Mais pour revenir à l’information qui nous intéresse aujourd’hui, Kena: Bridge of Spirits sera disponible sur PS4, PS5 et PC via Epic Games Store, mais si vous achetez dans un premier temps la version PS4, vous aurez la possibilité de mettre à niveau votre exemplaire lorsque vous passerez sur PS5, et tout ça gratuitement. Il s’agit de la feature qui fait pas mal parler en ce moment, notamment avec le jeu Control qui ne réservera cette possibilité qu’aux possesseurs de la version Ultimate, mais rassurez-vous Ember Lab ne vous fera pas repasser à la caisse.

Nous avons donc hâte de pouvoir découvrir Kena: Bridge of Spirits, qui selon les dires du studio, se basera sur une histoire forte, saupoudrée d’un gameplay bien nerveux et d’une belle appétence pour l’exploration.