PS5 – Vers une possible rupture de stock en fin d’année ?

Sony augmente drastiquement la production de PlayStation 5, mais cela sera-t-il suffisant ?

Alors que nous ne connaissons pas encore le prix de la PS5, l’allure de son interface, ou encore la date de l’ouverture des précommandes, Sony semble appuyer sur l’accélérateur du côté de la production de sa machine, en prévision de la fin d’année. Nous apprenons alors que la production de consoles, prévue sur la période allant de sa sortie à mars 2021, était de 5 à 6 millions environ, mais que la société japonaise compte bien doubler ses objectifs et ainsi arriver à 10 millions de PS5 produites, non plus d’ici le mois de mars, mais le mois de décembre.

Dit comme ça, “10 millions” est une valeur qui doit certainement vous sembler très abstraite, mais est-ce que cela sera assez pour éviter les ruptures de stocks ? Pour avoir une petite idée de comment les choses vont se dérouler, il est intéressant de revenir 7 ans en arrière et de voir ce qu’il s’était passé du côté de la PS4 lors de sa sortie.

Contrairement à la PS4, la PS5 devrait sortir dans le monde entier en simultané, et non pas en deux temps comme cela avait été le cas en 2013. De ce fait, il y aura donc potentiellement une demande plus forte au moment de la sortie de la PS5, même si les japonais représentent un marché moins “important”, maintenant que leur appétence est plus orientée vers le nomadisme. De plus, avec une sortie dans le monde, hors Japon, la PS4 s’était écoulée à environs 6 millions d’exemplaires entre la mi-novembre et la première semaine du mois de mars de l’année suivante.

Une production initiale de 5 à 6 millions de PS5 entre la sortie et le mois de mars 2021 était donc, en partant sur les bases de la PS4, un volume clairement très limite pour que les petits et grands enfants puissent tous avoir leur console sous le sapin au 25 décembre. Heureusement donc que Sony a revu ses plans pour booster la production, une décision en partie motivée par une hausse de la demande dans le secteur du jeu vidéo depuis le début de la période du COVID-19. Pour autant , les derniers millions de machines à sortir des usines n’arriveront pas instantanément dans nos boutiques, et l’on imagine bien que les consoles produites au mois de décembre ne seront pas livrées avant 2021 (temps de transport depuis la Chine).

Il est donc encore très compliqué de savoir ce qu’il en sera exactement lors de la sortie, surtout que pour beaucoup de joueurs la décision d’achat dépendra en grande partie du prix, un élément encore inconnu dans l’équation. Mais pour finir, rappelez-vous tout de même de la PS4 qui avait subi de nombreuses ruptures de stocks, et qui avait ensuite été distribuée au compte-gouttes jusqu’au mois de mars. Nous ne pourrons donc que vous conseiller de ne pas hésiter trop longtemps lorsque les précommandes ouvriront si le fait d’avoir une PS5 sous le sapin à la fin de l’année vous laisse déjà rêveur. Dans tous les cas, restez dans le coin, nous vous préviendrons dès que le top départ sera donné !