PS5 – Un SSD bien supérieur au top du PC actuel, dixit le PDG d’Epic

Avec le passage aux PS5 et Xbox Series X, les moteurs de jeux vont eux aussi se mettre à jour pour profiter des nouvelles capacités offertes par ces futures machines. Epic Games ouvrait le bal aujourd’hui et présentait son nouveau moteur maison, l’Unreal Engine 5.

Pour ce faire, Tim Sweeney a révélé une grosse démo technique jouable sous Unreal Engine 5 qui tournait sur… PlayStation 5 ! Un choix résultant d’un partenariat marketing, ou la future machine de Sony est-elle la mieux placée pour impressionner techniquement le public ? Si la com’ de Microsoft essaie depuis plusieurs mois d’imposer au moins dans les esprits la supériorité technologique des Xbox Series X, Sony et sa PS5 viennent de marquer quelques points par la vois du PDG d’Epic Games :

« Je pense, avant tout, que Sony va faire un grand, grand bond en avant au niveau des performances graphiques, comparé à la génération précédente. Mais bon, j’imagine que c’est ce qui se passe à chaque nouvelle génération. Mais Sony a fait une autre avancée bien plus fondamentale en augmentant l’ordre de grandeur de la bande passante de ses périphériques de stockage, et en diminuant sensiblement la latence de ses mêmes périphériques. » – Tim Sweeney, PDG d’Epic Games

On se souvient de la présentation très technique que Mark Cerny avait préparée pour la GDC et finalement livrée au grand public via un événement streamé, et qui “expliquait” (pour qui était en mesure de comprendre !) les décisions radicales qui avaient été prises concernant l’architecture même de la console. Toujours selon Tim Sweeney, la solution proposée par la PS5 et son SSD irait bien au-delà de ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché PC, ajoutant que voir ces technologies arriver sur le marché des consoles allait tirer tout le monde vers le haut.

Quant à la gueguerre PS5 – Series X qui se profile déjà, Sweeney botte en touche déclarant que les performance de l’Unreal Engine 5 qu’il présentait aujourd’hui se retrouveraient sur toutes les consoles next-gen.