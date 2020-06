PS5 : Taille, exclusivités, Sony aborde certains aspects de la console

Alors que la moitié de l’Île de France s’écharpe devant Lidl pour des PS4, le reste du pays semble se concentrer sur la next-gen représentée par la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Présentation de line-up, visuels et spécifications techniques des machines n’auront pas manqué de faire parler ces dernières semaines, et en particulier pour la console de Sony qui vient à peine de se révéler au grand jour. Un design surprenant pour une console qui soulève déjà de nombreuses questions, notamment pour ce qui est de sa taille. Quant aux jeux, la question est plus simple encore : la PS5 conservera-t-elle le leadership sur le terrain des exclusivités ?

Des questions vites répondues comme dirait l’autre lors d’une interview de Simon Rutter, représentant de Sony pour le très britannique “The Guardian” :

“[Les jeux exclusifs sont] plus importants, je pense, qu’ils ne l’ont jamais été. Grâce à leur proximité avec les concepteurs de la console, les studios de PlayStation sont en mesure de tirer le meilleur parti des performances du système, ce qui est un attribut vraiment précieux pour l’expérience du joueur. La PlayStation peut compter sur un réseau de studios qui capitalisent réellement sur les innovations que nous produisons, et nous en voyons le résultat lorsque des jeux aussi puissants que Spider-Man ou Horizon Zero Dawn sortent.”

Une stratégie basée sur des exclusivités de qualité ayant fait toute la différence ces dernières années avec des jeux made in Sony qui ont trusté les premières places du classement Metacritic. Difficile donc de croire que la PS5 parte dans une direction différente, notamment suite à la démonstration d’un Gran Turismo 7 qui utilisera déjà la majeure partie des nouvelles fonctions de la console.

Parlons un peu maintenant de la taille. Récemment, nous avons pu voir la console sur le site d’Amazon avec quelques informations sur son poids, plus élevé apparemment que celui de la PS4, ce qui évidemment a soulevé des questions sur la taille de la machine. Aujourd’hui, Matt MacLaurin, vice-président de l’expérience utilisateur chez Sony, a répondu à certaines de ces interrogations (via VG24/7) :

“En fait, tout est une question de température. Les consoles de la next-gen peuvent être comparées à de petits super-ordinateurs. S’il est vrai que le processeur de 7 nm produit une quantité de chaleur en adéquation avec la puissance qu’il offre, la puissance en question reste extrêmement élevée. Cette technologie est donc si puissante qu’elle continue à dégager une immense quantité de chaleur. Nous avons par conséquent besoin de plus d’espace pour pouvoir la dissiper correctement. D’où la taille de la console.”

Comme vous avez pu le comprendre, si la PS5 aura des dimensions plus imposantes que la PS4, c’est pour résoudre un grand mal de la console précédente : la chaleur excessive. Quiconque possède une PS4 aura remarqué qu’à certains moments, son bruit est comparable à une fusée Ariane au décollage, dû notamment à des pâtes thermiques bas de gamme, obligeant les ventilateurs à souffler comme des perdus. Une pénibilité que l’on n’espère évidemment pas retrouver sur la future console…