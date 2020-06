Kena: Bridge of Spirits, la surprise tout en beauté

L’événement PS5 a rempli son objectif : présenter les jeux de la nouvelle console PlayStation. En ce sens, la société japonaise a été chargée de faire une sélection des plus variés pour les sorties présentées, et une que personne ne s’attendait peut-être à voir est l’étonnant Kena: Bridge of Spirits, développé par la petite équipe d’Ember Labs.

Si le jeu est si surprenant, c’est avant tout parce que le studio en question, fondé par les frères Grier, était avant tout un studio d’animation travaillant sur la création de publicités pour The Coca Cola Company par exemple. Un virage a donc été pris récemment, prouvant encore une fois la barrière de plus en plus mince qui sépare le jeu vidéo des autres médias visuels. Pour preuve la dernière création du studio : une vidéo de Majora’s Mask sur les débuts de Skull Kid !

Comme vous pouvez le voir, Kena: Bridge of Spirits est une aventure pleine de magie et de fantaisie, avec une belle section visuelle qui est plus proche des films d’animation que du réalisme des autres films, ce qui s’explique par les points cités précédemment. Le jeu nous permettra d’utiliser la magie pour lutter contre des ennemis redoutables, dans des décors sublimes. Car oui, le studio d’Ember Lab a fait étal de tout son talent visuel, qui nous a clairement éblouis lors de sa présentation. Un univers coloré aux douces teintes d’héroic fantasy, rappelant par moment un certain Breath of the Wild. Tout l’inverse d’une surprise quand on connaît l’amour du studio pour la saga de Nintendo.

On ne sait pas encore si Kena: Bridge of Spirits débarquera sur la prochaine génération de consoles en exclusivité sur PS5, car contrairement aux autres titres présentés lors de l’événement, celui-ci ne portait pas le logo de PlayStation Studios. Cependant, ce que l’on sait, c’est que tout ce qui a été vu au niveau du gameplay a été capturé sur PS5, c’est donc un bon exemple de ce à quoi le titre ressemblera sur la console.