Sackboy est de retour, moins créatif, mais plus énergique !

Exclu PlayStation 5 présentée lors de l’événement consacré au futur line-up de la console, Sackboy, A Big Adventure est un spin off de l’une des séries phares de la famille PlayStation : Little Big Planet. Son héros, Sackboy, a même été un temps une sorte de mascotte officieuse des consoles Sony.

Pour ce nouvel épisode, exit le Little Big Planet, tout juste rappelé par le Big du sous-titre A Big Adventure. C’est son héros qu’on met en avant pour un platformer 3D dont les premières images ne peuvent que faire penser à un certain Yoshi’s Crafted World (qui lui-même empruntait déjà à Little big Adventure, rendons à Sackboy ce qui appartient à Sackboy).

Exit aussi – a priori – ce qui a fait la force des premiers Little Big Planet : les éditeurs de niveaux. En tous cas, rien de tel ne figure dans cette première bande-annonce. Moins de créativité, donc, pour plus d’efficacité ? Il est vrai que ces premières images, magnifiées par le morceau de The Go! Team qui tourne en fond sonore, font preuve d’un vrai dynamisme.

Sackboy, A Big Adventure est développé par Sumo Digital, à qui l’on devait déjà Little Big Planet 3, mais aussi Team Sonic Racing, Forza Horizon 4 ou Hitman 2. Autant de titres qui, chacun dans leur genre, ont plutôt bonne presse. Ils devraient aussi nous livrer cet été le très attendu Hotshot Racing, jeu de course auto orienté arcade, à la d.a. rétro très séduisante qui ne sera pas sans rappeler un certain Virtua Racing…

Sackboy, A Big Adventure devrait pouvoir se jouer jusqu’à 4 joueurs en co-op (en ligne ? en local ? l’avenir nous le dira). Si c’est le genre de jeu qui aurait toute sa place dans le line-up de lancement de la PlayStation 5, il ne possède pas encore de fenêtre de sortie.