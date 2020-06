Oddworld: Soulstorm : libérés, délivrés

Les développeurs du studio Oddworld Inhabitants ont profité de l’événement de lancement de la PlayStation 5 pour présenter une nouvelle bande-annonce pour Oddworld: Soulstorm, le remake tant attendu du classique Oddworld : l’Exode d’Abe, qui sera l’un des titres de la nouvelle gamme de consoles Sony. Les développeurs clôturent ainsi une adaptation de toute la saga entre remakes et remasterings sur la génération actuelle de consoles.

Selon les développeurs, cette adaptation est la plus ambitieuse de l’entreprise et a également reçu le soutien financier d’Epic Games qui conservera l’exclusivité de la livraison du jeu pour PC comme l’a confirmé l’année dernière Lorne Lanning, le charismatique créateur d’Oddworld : “Nous avons financé Soulstorm à 100%. C’est notre jeu le plus ambitieux et nous nous sommes engagés à créer un grand jeu qui atteigne le plus haut niveau de qualité possible. Mais pour créer la vision que nous voulions pour Oddworld: Soulstorm, et que vous méritez, nous avions besoin de plus de soutien financier. Il arrivera également exclusivement sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.”

L’histoire de l’Exode d’Abe est la suite directe de Oddworld: New ‘n’ Tasty (remake du premier épisode) : la retraite paisible d’Abe a été interrompue lorsqu’il a eu une vision des guides spirituels Mudokons. Abe y apprend que le cartel Magog déterre Necrum, la ville sacrée des morts Mudokons, pour y recueillir des os dans le but de fabriquer de la bière Soulstorm, une bière super addictive.

Après avoir libéré les esprits Mudokons enfermés dans les tombes Mudanchee et Mudomo, Abe a obtenu des pouvoirs terrifiants des guides spirituels, notamment la capacité de guérir ses amis Mudokons de leur dépendance à Soulstorm et la capacité de devenir invisible. En infiltrant le centre de transport du dépôt FeeCo et en utilisant des pets explosifs pour surmonter les obstacles, Abe a réussi à s’introduire dans la brasserie Soulstorm.

La saga Oddworld est connue pour venir régulièrement taper sur les injustices du monde moderne, et leurs créateurs sont de manière générale assez actifs politiquement parlant. Nous devrions donc retrouver ici et là leur vision renouvelée pleine de sarcasmes sur les enjeux et problèmes actuels.