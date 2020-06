Horizon II Forbidden West sur PS5 – Aloy met le cap vers l’ouest

Si la soirée de présentation de la PS5, et des jeux qui l’accompagneront lors sa sortie, aura eu au final plus un goût de présent que de réel “future”, l’on aura apprécié découvrir les suites de certaines licences faisant, actuellement, toujours les beaux jours de la PS4. De Resident Evil à Ratchet and Clank, nombres d’exclusivités de chez Sony continueront à se développer sur sa prochaine console. Ce sera le cas de Horizon II Forbidden West qui dévoile un premier trailer de la suite des aventures de Aloy.

Une suite qui mènera l’héroïne a arpenté les contrés sauvages de la côte ouest des Etats-Unis. Bien que le trailer montre très peu voire pas du tout de gameplay, l’on comprend le message que Guerrilla désire faire passer aux joueurs et joueuses. Horizon II Forbidden West compte étendre l’expérience proposé par son aîné. Du coté de l’exploration d’abord, avec toute une dimension subaquatique qui poussera Aloy a faire trempette pour découvrir de nouvelles espèces ainsi que les ruines de bâtiments immergés.Puis changement radical d’environnement avec un désert post apocalyptique à souhait. Des zones aux environnements variés et détaillés sont ( une fois de plus ) au programme du voyage.

Après les lieux viennent les machines qui les peuplent. Outre les machines sous-marine, Aloy aura de quoi faire sur terre et dans les airs avec l’introduction de nouvelles machines à l’image de ptérodactyle ou encore de mammouth. Mammouths sous le contrôle de nouveaux ennemis à arrêter pour ( une fois de plus ) sauver le monde.

Quitte à se répéter, c’est un trailer dont la fonction est clairement de générer la hype plus que de faire découvrir les mécaniques de jeu. Guerilla semble vouloir offrir un monde encore plus vaste et plus libre. Tant mieux.

Un peu plus de liberté dans l’escalade à l’image de Breath of the Wild serai par exemple la bienvenue. Par contre si l’on s’aventure sur les récifs du rêve, l’on se laisse à imaginer Aloy monter un ptérodactyle de métal ou encore, et là on se laisse vraiment aller, un mode coopération pour ce nouvel opus.

C’est bercé par ces doux rêves que l’on vous laisse découvrir ce trailer par vous même. En attendant d’autres informations le concernant, l’on sait que Horizon II Forbidden West est prévu pour la fin d’année 2020 et donc devrait à priori faire partie du line up de la PS5.