Horizon Zero Dawn – Guerilla prêt à dégainer une trilogie

Comme d’habitude, nous préconisons de prendre ces lignes avec d’extrême précaution. Il s’agit ici d’une rumeur, certes avancée, mais sans confirmation officielle de le part de PlayStation ou de Guerilla. On savait qu’Horizon Zero Dawn préparait doucement sa suite. D’abord prévu sur PlayStation 4, le second chapitre sera finalement développé pour la PlayStation 5. Qui de mieux que Aloy pour accompagner les premiers pas de la prochaine console de Sony ? On rappelle que le jeu s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires. Performance qui ne va faire que croître avec sa prochaine sortie PC.

D’après son studio, Horizon Zero Dawn 2 aurait une portée gigantesque avec un monde de jeu plus vaste et plus de liberté pour l’explorer que dans son prédécesseur. Voilà qui est prometteur étant donné que la zone de jeu du premier opus est déjà bien étendue.

Horizon Zero Dawn 2 inclura un mode coopération

Selon le site VGC, Sony aurait signé non pas une simple suite mais bien une trilogie pour Horizon Zero Dawn. De plus, le second opus incorporera une fonctionnalité de coopération. Fonctionnalité que les équipes voulaient déjà intégrée dans le premier chapitre mais abandonnée car celle-ci demandait bien trop de temps et de ressources internes.

L’illustration suivante (une fuite datant de 2014) montre clairement cette volonté de développer des combats coopératifs contre les créatures mécaniques. Avec un budget plus que conséquent et plus de temps, cette fonctionnalité rêvée pourra devenir réalité dans le second opus. Maintenant, reste à savoir si ce mode multijoueur fera partie intégrante du scénario principal ou sera un mode additionnel à ce dernier.

En attendant comment le mode coopération sera intégré au jeu ou n’importe quelle information sur ce second opus bien trop discret, on pourra toujours en apprendre davantage sur l’univers du jeu avec la sortie des comics fixée au 22 juillet 2020.