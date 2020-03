Horizon: Zero Dawn – Une série de comic books annoncée pour cet été

Une série de comics pour accompagner le portage PC de Horizon: Zero Dawn.

Comme nous l’avons annoncé au début de l’année, le jeu Horizon: Zero Dawn ne sera bientôt plus une exclusivité PlayStation et sera disponible également sur PC. Mais ce n’est pas la seule annonce concernant le jeu pour cette année. En effet, en fin d’année 2019 le projet d’une adaptation du jeu en comic books avait déjà été lancé et il se concrétise enfin, car Titan Comics a annoncé il y a quelques jours qu’une série de comics allait arriver cet été.

Cette semaine, les créateurs des comics pour les séries Life is Strange et Dark Souls ont annoncé leur intention de sortir leur premier volet le 22 juillet 2020 mais avant cela, un préquel gratuit est prévu pour le Free Comic Book Day 2020, le 2 Mai.

Cette série, co-créée par Anne Toole (scénariste de Horizon: Zero Dawn) avec l’artiste Ann Maulina, devraient avoir lieu après les événements du jeu et raconterait l’histoire de Talanah Khane Padish, un personnage secondaire, après la disparition d’Aloy (le personnage principal du jeu). Enquêtant sur une étrange menace, elle devra faire face à une toute nouvelle race de machines.

Le premier épisode devrait être dessiné par Stanley “Artgerm” Lau (artiste reconnu dans le domaine de la pop-culture) mais d’autres tomes pourrait être dessinés par Loish (artiste freelance), Peach Momoko (Captain Marvel, Black Widow) et plus encore…

“Les fans vont adorer les histoires que nous avons à raconter sur Talanah et Aloy alors que nous élargissons l’univers d’Horizon: Zero Dawn dans cette nouvelle série de BD. Je suis très impatient de voir leur réaction lorsque cette nouvelle histoire explosive arrivera.” L’éditeur Tolly Mags pour The Hollywood Reporter.

Nul doute que la sortie de cette série de comics ainsi que le portage PC du jeu va booster l’engouement déjà existant autour du jeu et il se pourrait même que cela ne soit qu’une manière de préparer l’arrivée de Horizon: Zero Dawn 2…