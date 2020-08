Control – Il faudra bien (re)passer à la caisse pour profiter de l’upgrade next-gen

Sentez-vous ce doux parfum d’amertume flotter à travers ces lignes ? Pas encore ? Attendez un peu, ça viendra. C’est sans surprise que nous apprenons la sortie imminente d’une édition complète de Control. Fort d’un succès commercial (mérité) et deux DLC à forte valeur ajoutée, le jeu se paye une édition dite ultime (incluant le duo de chapitres optionnels) prévue d’abord pour le 27 août sur PC (Steam), puis quelques jours plus tard, le 10 septembre précisément, sur consoles et Epic Store.

Retenez également que des éditions physiques sont prévues sur PlayStation 4 et Xbox One, néanmoins, ces dernières arriveront plus tard cette année.

Jusqu’ici tout va bien, comme disait l’autre. Mais revenons quelques semaines en arrière. Il avait été annoncé une update (mise à jour) gratuite de Control à la sortie de la prochaine génération de consoles. Candides que nous sommes, nous avions compris qu’à la sortie de la PlayStation 5 et la Xbox Series X, le jeu se mettrait gratuitement à jour pour une expérience de jeu améliorée.

Seulement un détail nous a échappé (et c’est là que ça pique). Le basculement automatique se fera uniquement pour les possesseurs de Control Ultimate Edition. En d’autres termes, pour les joueurs ayant déjà acquis le jeu et désireux de jouer sur next-gen, ils devront obligatoirement repasser à la caisse. Alors oui, Control est un bon jeu et ses DLC sont d’excellente facture mais on trouve cette pratique un peu honteuse. Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous prêt à repayer le jeu pour pouvoir jouer sur les nouvelles consoles ?

On rappelle au passage que le second et dernier DLC de Control sortira le 27 août 2020 (en même temps que son édition ultimate sur Steam). Intitulé AWE, celui-ci explosera la frontière entre l’univers de Jesse et celui d’Alan Wake. AWE sera le premier crossover du Remedy Connected Universe. Et on a hâte de voir ça.