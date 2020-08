Avant même la diffusion du prochain State of Play, programmé pour après-demain et probablement essentiellement centré sur les derniers jeux PlayStation 4 et PlayStation VR, quelques informations d’importance viennent de filtrer concernant la PS5. La première d’entre-elles, celle qui fait le plus parler, concerne le prix de la machine.

C’est la donnée probablement la plus attendue, celle qui pourrait faire basculer le choix entre Xbox Series X et PlayStation 5 : combien va coûter la machine ? Va-t-il vraiment falloir vendre un organe pour pouvoir se l’offrir ? Et c’est chez Carrefour qu’on a trouvé les derniers éléments à même d’alimenter cette conversation, puisqu’une page affichant les prix des différentes consoles et accessoires est brièvement apparue sur le site de la marque (dépubliée aussi vite qu’elle avait été postée).

La PlayStation 5 y est affichée à 499€ pour la version “complète”, tandis que la console dépourvue de lecteur optique, la PS5 All Digital, est affichée à 399€. Des prix cohérents avec les dernières rumeurs et avec les attentes des joueurs (pour rappel, la PlayStation 4 était vendue lors de sa sortie 399€, un prix alors particulièrement agressif).

Un prix peut-être un peu trop cohérent avec le tarif attendu, d’ailleurs. Car il n’est pas exclu que la page en question était encore en construction, et que les données présentes n’y figuraient que pour des raisons de maquettage. Les prix des accessoires, également présents sur cette même page, nous font penser à la même chose, car tous affichés à 49€, casque audio et manette DualSense inclus. Un tarif plutôt fantaisiste quand on sait que le casque officiel PlayStation 4 est vendu pour un prix approchant les 100€, et les manettes DualShock 4 sont affichées à 60€.

Des accessoires, il en est encore question, mais de façon officielle cette fois, puisque Sony lui-même a évoqué dans une note du blog officiel la rétro-compatibilité du matériel PS4 avec la PlayStation 5. Ainsi, les manettes DualShock 4 resteront utilisables sur PS5 pour les jeux PS4 pris en charge. Impossible, par contre, de se passer de DualSense pour les jeux PlayStation 5. Les accessoires plus spécifiques tels que les sticks arcade ou les volants resteront compatibles, tout comme les casques audio Platinum et Gold. Enfin, tout ce qui tourne autour du PSVR (PS Move, caméra et bien entendu casque VR) restera compatibles sur PlayStation 5… au moins jusqu’à l’éventuelle sortie d’un PSVR 2 !