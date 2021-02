Masaki Mayagima, producteur de Bloodborne, quitte à son tour Sony

Et un de plus ! Les studios japonais de Sony continuent de perdre des plumes. On apprend ainsi aujourd’hui que Masaki Mayagima, producteur de Bloodborne, quitte SIE Japan. Pas un très bon signe en cette période où il se dit que le torchon brûle entre PlayStation et sa patrie d’origine.

De nombreux analystes ont en effet l’impression que le géant japonais concentre ses efforts sur le territoire américain, au détriment du Japon. La préférence de ce côté-là du monde pour le jeu nomade, et spécialement le jeu mobile, ainsi que des résultats en deçà des espérances pour la PlayStation 4 sur le territoire pourraient expliquer en partie cette nouvelle stratégie de Sony, et un faisceau d’indices vient appuyer la théorie. On avait par exemple parlé du mapping des touches Croix, Carré, Triangle, Rond, qui est désormais le même au Japon que dans le reste du monde (les fonctions des touches Croix et Rond étaient depuis toujours inversées à Tokyo).

Qu’un acteur de l’industrie décide de changer de crèmerie n’est pas en soit un évènement, le problème ici, c’est que les départs de chez Sony s’enchaînent. Avant le producteur de Bloodborne, c’était Teruyuki Toriyama, producteur de Demon’s Soul qui quittait Sony, ou Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill, qui est lui parti pour fonder son propre studio.

Et avec Masaki Mayagima, on apprend aussi le départ de Ryo Sogabe, réalisateur de cinématiques notamment sur Ghost of Tsushima, pas forcément un développeur de premier plan, mais un partenaire de longue date de Sony, puisqu’il travaillait pour SIE Japan depuis 14 ans. Encore une fois, un départ (de plus) qui n’est pas un très bon signe…

Si l’avenir du catalogue PlayStation, de la PS5, inquiète de manière générale, c’est aussi l’avenir de la licence Bloodborne, que les fans auraient surement aimé voir décliné sur la nouvelle console de Sony, qui, du coup, est mis en suspens. En espérant que ces mauvaises nouvelles seront pondérées par les annonces du State of Play de ce soir…