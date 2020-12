Fuite des talents chez PlayStation – Le producteur de Demon’s Souls quitte Sony

Est-ce que Sony passe un Joyeux Noël ? Sans doute : moyen… Car si le lancement de la PlayStation 5 est indéniablement un succès déraisonnable, pour le plus long terme, certains indices nous font nous poser des questions… On a en effet appris que Teruyuki Toriyama, producteur du remake de Demon’s Souls, avait quitté SIE Japan Studios.

Même si son nom n’est pas aussi reconnu que des Hideo Kojima ou autre Fumito Ueda, Toriyama était une figure importante chez Sony. Il a en effet participé au lancement de la PS Vita avec Soul Sacrifice, sur lequel il avait travaillé, et grandement participé au succès du PS VR avec Astro Bot Rescue Mission, au générique duquel son nom figure également. Quant à Demon’s souls, le jeu reste à ce jour plus ou moins le seul qui justifie l’achat d’une PlayStation 5. Autant dire que depuis quelques années, Teruyuki Toyama est de tout les lancements chez PlayStation. Son départ n’en est que plus marquant.

D’autant que sa décision n’est pas un cas isolé. Il y a quelques semaines, c’est Keiichiro Toyama, réalisateur de Silent Hill ou des Gravity Rush, qui quittait Sony pour fonder son propre studio, emmenant avec lui des collaborateurs de longue date de la société japonaise.

Des départs qui interrogent, surtout après que Bloomberg a soulevé un faisceau d’indices montrant que Sony s’intéresserait moins au marché Japonais pour se reconcentrer sur le territoire américain. On a également pu remarquer que depuis quelques années, Sony perdait aussi l’exclusivité sur des licences qui était historiquement liées à la marque PlayStation : la série Yakuza, qui est arrivée sur PC et Xbox, et sera bientôt disponible en intégralité sur le Game Pass, tout comme de nombreux épisodes de la saga Final Fantasy. On pense aussi aux jeux Quantic Dreams, désormais disponibles sur PC…

Alors que certains constructeurs tentent de révolutionner le marché, notamment via le cloud gaming (Stadia, Xbox…), Sony table surtout sur ces licences exclusives qui sont chères au cœur des joueurs (Uncharted, God Of War, ou plus récemment Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II…). On espère que les départs de créateurs et autres rumeurs de réorientation stratégique ne viendront pas empêcher l’arrivée de titres emblématiques qui font à eux seuls s’écouler les PlayStation 5 en quelques secondes…