Microsoft prêt à offrir à ses Xbox quelques studios japonais ? 

C’est une rumeur qui vient de loin et qui, comme la marée, ne s’éloigne que pour mieux revenir. Microsoft chercherait à ajouter à son pool de studios Xbox des équipes japonaises. On se souvient d’une rumeur persistante (depuis abandonnée) qui était venue nous souffler à l’oreille que l’Américain allait faire main basse sur SEGA…

Aujourd’hui, c’est par le biais de Bloomberg – pas le premier tabloïd venu – que le bruit qui court se fait à nouveau entendre. Le média spécialiste des questions économiques explique comment Microsoft va tenter de s’imposer au Japon, profitant du fait que Sony semble regarder ailleurs.

« La Xbox a une chance de faire du Japon son deuxième plus gros marché après les États-Unis si les bonnes décisions sont prises dans les années qui arrivent. […] L’attention de Sony est ailleurs, et les fans l’ont bien remarqué. »

Hideki Yasuda, analyste à Ace Research Institute, Tokyo, cité par Bloomberg.

Et en effet, Sony a déplacé le siège de PlayStation en Californie en 2016, comme le fait remarquer Bloomberg, concentrant ses efforts sur le marché américain. Les résultats de la PlayStation 4 au Japon ont déçu le constructeur japonais, qui a fait des USA son territoire numéro 1 en termes économiques. Conséquence de cette nouvelle orientation : Sony a récemment décidé d’uniformiser les fonctions de ses boutons Triangle, Rond, Croix, Carré. Un détail, certes, mais révélateur. De là à imaginer un changement de paradigme, avec une PlayStation 5 essentiellement américaine, et une Xbox Series prenant la tête au Japon, il n’y a qu’un pas.



Jeremy Hinton, à la tête de Xbox Asie, n’a rien confirmé, ni infirmé, mais a simplement indiqué qu’Xbox était “toujours ouvert à la discussion avec les créateurs si ceux-ci sont bons dans ce qu’ils font”.

Si Bloomberg ne cite directement aucun studio, Gamesradar avance l’idée que c’est Koei Tecmo qui pourrait être dans le viseur de Microsoft. Son Président avait d’ailleurs déclaré il y a peu (toujours chez Bloomberg) être prêt à sortir plus de jeux sur les consoles Xbox si le constructeur américain continuait à se montrer intéressé par le Japon.

Du point de vue du joueur, on ne peut que se réjouir de l’intérêt que portent Microsoft et Xbox au Japon. Parmi les manques du catalogue de la génération précédente de Xbox, on a souvent déploré l’absence de titres nippons. L’arrivée de ces derniers au catalogue de la machine viendrait combler un vide qui a pour beaucoup contribué à l’échec de la marque sous nos latitudes…