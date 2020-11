PS5 et Xbox Series – La fin d’une tradition “Day One”

Il y a tout pile 20 ans, le 24 Novembre 2000, le Virgin Megastore des Champs Elysées (R.I.P. !) ouvrait exceptionnellement à minuit pour vendre, mieux que day one, minute one, les toutes premières PlayStation 2 sur le sol français. Opération marketing symptôme de l’époque d’hyper-consumérisme qui est la nôtre, mais également signe de l’immense attente qu’avait provoqué chez les joueurs la sortie de la machine.

C’était depuis devenu une sorte de rituel : les consoles suivantes ont eu droit au même genre de traitement, qui s’est ensuite étendu à certains produits culturels comme le dernier Harry Potter en date, ou aux smartphones hauts de gamme. Les fans de la marque à la Pomme, rarement dans la demi-mesure, se sont même mis à camper devant les boutiques pour être surs d’être parmi les premiers à acquérir la dernière itération de leur téléphone favori…

Le résultat de ces grand messes néo-libérales, ce sont des images de files d’attente partagées par tous les grands médias, sur lesquelles une voix-off verse un commentaire mi-moqueur, mi-désespéré.

Cette année pourtant, Sony et Microsoft vous demandent de laisser la tente au garage : nul besoin d’aller faire la queue devant les boutiques le jour de la sortie des consoles, ces dernières ne seront pas disponibles en magasin.

Le PlayStation Blog lui-même le confirme : les consoles seront vendues à leur sortie uniquement en ligne :

« Aucune machine ne sera disponible en boutique à l’achat day one (…). S’il vous plait, n’aller pas camper ou faire la queue devant chez votre revendeur ce jour là en espérant pouvoir acheter une PS5. Restez en sécurité, restez à la maison, et commandez plutôt en ligne. »

– Sid Shuman sur le PlayStation Blog.

Le responsable est à aller chercher du côté du COVID, bien entendu, mais aussi dans le succès des consoles. On sait en effet depuis un petit moment que les fabricants ne seront pas en mesure d’alimenter tous les revendeurs…

Côté Xbox, si certains revendeurs en ligne ont encore quelques unités à proposer, c’est le Xbox All Access qui doit modifier ses plans. Le système de crédit incluant une console et un Game Pass proposé par Microsoft devait à l’origine être accessible uniquement en magasin, dans les enseignes FNAC et Micromania. Le confinement rend les choses un peu plus compliquées.

Micromania proposera ainsi l’abonnement au All Access en ligne, mais uniquement à ses clients ayant précommandé la console en boutique (avant le confinement, donc). Ces derniers recevront prochainement un e-mail leur indiquant la marche à suivre pour en profiter. La FNAC a elle remis l’opération à plus tard, sans plus de précision.

Prenons les choses du bon côté en nous disant que de toutes façons, de Yakuza : Like A Dragon à Cyberpunk 2077 en passant par Twin Mirror, la current-gen a encore quelques très belles heures de jeux à nous offrir avant de passer définitivement le relais…