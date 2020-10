La Xbox Series X tentera-t-elle le gros coup Discord ?

La PS5 et la Xbox Series X n’ont jamais été aussi proches d’être entre nos mains. Les joueurs peuvent d’ailleurs presque compter sur leurs doigts les jours qui les séparent de l’arrivée des nouvelles consoles, enfin si la sacro-sainte précommande a été effectuée en amont. Néanmoins, malgré des ventes déjà assurées pour les deux constructeurs, nous continuons de découvrir certaines nouveautés sur ces machines.

Par exemple, s’il est évident pour tous que la Xbox Series S sera moins puissante que la Xbox Series X (ce qui poussera Phil Spencer à admettre que le développement de jeux pour les deux consoles sera plus compliqué), il est surprenant de voir que dans certains cas, les écrans de chargement seront plus rapides sur la S que sur la X. Une petite surprise donc, qui a eu le bon goût de venir accompagnée d’une autre, de taille cette fois-ci. Et on préfère vous avertir, nous entrons désormais dans le monde merveilleux du spéculatif, et en dépit des informations qui vont suivre, il n’y a encore eu aucune confirmation officielle de la part de Microsoft sur le sujet.

Il y a peu, un échange sur Twitter entre Stein et le compte Xbox nous a laissé à penser qu’une opération de dernière minute pourrait se tramer avec le réseau social Discord. Nous vous laissons découvrir la conversation en question :

Pour les moins anglophones d’entre nous, Stein suggère une intégration de Discord au sein de “ce qu’ils voudront”, ce à quoi Xbox répondra “nous n’avons jamais vu cette demande auparavant”. Ainsi, tout semble indiquer que nous pourrions voir la plate-forme de Discord intégrée d’une manière ou d’une autre dans les consoles Xbox Series X et S, et peut-être même dans la Xbox One. Pour l’instant, il nous suffit d’attendre que Microsoft publie des informations officielles, ce qui pourrait arriver très bientôt.

Néanmoins, il est bon de savoir que Stein n’est autre que le social media manager de la communauté Xbox, et que d’une certaine manière, l’échange aurait très bien pu être entre lui même…. Et lui même !

Quoi qu’il en soit, les conséquences d’un tel coup seraient fabuleuses pour la firme américaine tant l’intégration de Discord au sein de diverses consoles a été plébiscitée par de nombreux joueurs. Bien entendu, la rumeur en question fait désormais rêver bon nombre de gamers désireux d’obtenir une telle feature sur la PS5 voir même la Switch. Une possibilité qui nous semble assez peu probable tant Microsoft ne semble pas décidé à partager ne serait-ce qu’une miette du gros gâteau JV.