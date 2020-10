Les classiques du point & click débarquent en trombe sur Xbox One et PC

Pour les amateurs de point & click, les noms Day of the Tentacle, Full Trottle et Grim Fandango vous parlent forcément. Pour les autres, il s’agit là de pépites vidéoludiques des années 90 qui méritent largement leur place au Panthéon des jeux vidéo. Les trois jeux sont déjà disponibles depuis quelque temps déjà sur d’autres supports comme PS4 ou PS Vita et arrivent d’ici peu sur Xbox One et PC.

Double Fine Production, appartenant maintenant à Microsoft depuis l’année dernière, vient d’annoncer que les Remastered sortiront sur Xbox One le 29 octobre prochain. C’est Tim Schaffer en personne, le créateur, qui en a fait l’annonce au travers d’un Podcast sur le site Xbox. Chaque titre sera également disponible sur PC via le Microsoft Store ainsi que via le Xbox Game Pass pour PC, consoles et smartphones.

Day of the Tentacle Remastered :

Connu pour être la suite de Maniac Mansion, DoT, pour les intimes, est un jeu développé et publié par LucasArts en 1993. Vous incarnez Bernard et deux de ses amis, Hoagie et Laverne, qui vont tenter d’empêcher le tentacule Pourpre de dominer le monde, et cela avec une énorme dose d’humour, de voyages dans le temps et d’anachronismes.

Full Throttle Remastered :

Publié initialement par LucasArts en 1995, vous incarnez Ben, le chef d’un gang de motards appelé les Putois, qui se retrouve mêlé à une histoire de meurtre avec une réalisation et un scénario d’excellente qualité.

Grim Fandango Remastered :

Développé et édité par LucasArts en 1998, on y incarne Manny Calavera, un agent de voyage dans le pays des morts chargé d’aider les âmes des défunts à transiter pour aller vers le neuvième monde (le pays du repos éternel). Grim Fandango est encore aujourd’hui considéré comme un des meilleurs jeux d’aventure de tous les temps grâce à sa réalisation, son atmosphère et son humour noir.