Des trailers de gameplay pour les jeux Xbox à venir !

À quelques semaines seulement de l’arrivée sur le marché des consoles de nouvelle génération, Sony et Microsoft s’empressent de mettre au point les derniers détails pour leurs machines respectives. Si hier c’est Sony qui a donné plus de détails sur le système de sonorisation de la PS5, aujourd’hui nous avons appris que la nouvelle Xbox nous laissera avec de nouvelles fonctionnalités et quelques trailers de gameplay pour leurs jeux tout au long du mois.

Comme le rapporte le portail WindowsCentral, c’est Aaron Greenberg, responsable du marketing chez Xbox, qui a parlé de l’année 2020 de l’entreprise, ainsi que de l’avenir qui l’attend avec les Xbox Series X. Le directeur a fait une petite revue des jeux vidéo en soulignant les 10 œuvres que Xbox Game Studios a mis sur le marché ces derniers mois et bien d’autres qui ont été annoncées pour l’avenir.

Cependant, le point fort est que Greenberg a promis plus de nouvelles sur les jeux qui ont été optimisés spécialement pour les séries Xbox Series X et S. L’exécutif a expliqué que nous en apprendrons plus sur ces jeux en octobre prochain et que nous montrerons également le gameplay de ces jeux pour mettre en évidence les changements et les améliorations par rapport aux versions Xbox One. Pour l’instant, aucune date ou fenêtre spécifique n’a été proposée pour ces nouvelles fonctionnalités, mais il faudra attendre quelques jours ou semaines avant qu’un nouvel événement ne devienne officiel.

En tout cas, on ne peut que se rassurer de la com’ Xbox qui semble enfin prendre son sujet à bras le corps, en ne laissant aucun répit à son adversaire nippon. Un affrontement idéologique dont les premiers résultats arriveront en novembre, et nous saurons enfin ce que les joueurs préfèrent entre des exclus puissantes et porteuses, et de nombreux services défiant toute concurrence tarifaire.