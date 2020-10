Le Fast Charge (temps de chargement) de la Xbox Series X impressionne !

La Xbox Series X est la dernière-née des consoles de Microsoft, et sera disponible en deux modèles différents : “X” la plus puissante et “S” la plus abordable. Ces derniers jours, certains des principaux médias anglophones ont pu avoir le mini-frigo entre leurs mains et on pu ainsi confirmer bon nombres des promesses émises par la firme américaine, avec en tête de file le rendu graphique et la réduction impressionnante des temps de chargement.

On peut désormais le dire, le Fast Charge sera clairement l’une des plus grandes stars de ce début de next gen’. Ce sytème permet littéralement de suspendre plusieurs jeux simultanément, et de passer de l’un à l’autre avec une facilité déconcertante. Une innovation déjà testée par notre confrère anglophone Samred de Ars Technica qui a testé la fonction au travers de l’un des fers de lance de la prochaine Xbox: la rétrocompatibilité.

Ainsi, notre cher Samred souligne qu’après avoir activé un ensemble de jeux allant de la Xbox One à la Xbox première du nom, ils ont constaté que la Series X pouvait contenir un total de 12 jeux classiques en suspension, le 13ème faisant prenant la place du premier jeu mis en pause. Un nombre réellement confortable de jeu pour un système à qui l’on pourrait juste reprocher l’absence d’alerte en cas de limite de jeux simultanés atteinte.

Maintenant pour ce qui est des jeux actuels et futurs, plusieurs avis divergent selon les médias. Tout d’abord, partons de l’annonce de Microsoft qui affirme que son Fast Charge pouvait supporter au moins trois jeux next gen’ simultanément. Cela a été confirmé par Gamespot, qui a réussi à en activer jusqu’à six jeux en même temps, ainsi que par GamesBeat, qui eux, n’ont pas franchi la barre des quatre jeux. Cependant, tous se rejoignent sur le temps très court (6 secondes) pour passer d’un jeu à un autre.

Comme on peut le voir, ces divergences semblent indiquer clairement que la fonction de chargement rapide dépendra évidemment des jeux que nous laisserons en suspension. Il est donc probable que faire cet exercice avec des jeux bien lourds tels que Red Dead Redemption 2, No Man’s Sky ou le futur Cyberpunk 2077 pourrait limiter encore plus le système. Néanmoins, ce qui est sûr et vérifié, c’est que le Fast Charge de la Xbox Series X fonctionne parfaitement, comme annoncé.