Xbox Series S – Des (petites) caractéristiques révélatrices d’une ambition

Quelques heures après les premières fuites qui présentaient les Xbox Series S, Microsoft officialisait la machine et son prix. Avec un design 60% plus petit que sa grande sœur la Series X, elle n’accueillera pas de lecteur de disques et semble plutôt taillée pour le streaming d’xCloud.

En effet, si le visuel partagé par Microsoft annonce d’un côté le streaming media (comprendre vidéo, et pas jeu vidéo) et l’upscaling (soit l’étirement de résolution moins importante, sans amélioration de l’image) en 4K, de l’autre côté, on annonce une résolution de 1440p… Soit une image bien en deçà de la résolution 4K, a minima de 3840 x 2160.

Dans le même ordre d’idée, le “up to 120fps” annonce une performance maximale, et pas une vitesse de croisière (“jusqu’à…”). Loin du vaisseau amiral Series X vantée comme “la plus puissante des consoles”, cette Xbox Series S est d’ailleurs présentée par Microsoft comme la plus petite des Xbox, pas la moins puissante – smiley clin d’œil !

La machine est ainsi probablement pensée pour le streaming, ce qui correspond à l’image que nous nous faisons de la stratégie de Microsoft pour cette prochaine génération : imposer son abonnement avant tout, vendre des machines ne sera que secondaire (d’ailleurs, l’entreprise les loue !).D’autant plus que sans lecteur optique, et avec un disque limité à 512 gigas, la possibilité de se faire une collection de jeu sera (très) limitée…

Pour rappel, Microsoft Flight Simulator, dernier gros titre en date du constructeur américain, pèse un coquet 127 go ! En réservant une petite place à l’OS et aux DLCs, les Xbox Series S ne seraient capables que d’héberger en tout et pour tout 3 titres de cet acabit…