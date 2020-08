Xbox One et Xbox Series X – L’interface se paye un nouveau look

Avec l’arrivée désormais imminente de la Xbox Series X (prévue pour novembre 2020), Microsoft souhaite harmoniser l’expérience offerte aux joueuses et joueurs entre leurs différentes plateformes (Xbox one, PC et mobile). Et cela passe entre autres par une refonte de l’interface. une refonte qui s’opérera via la mise à jour Xbox d’août 2020, disponible cette semaine. Elle devrait apporter un bon nombre d’améliorations facilitant le confort des utilisateurs.

Les premiers changements apparaîtront dés la page d’accueil, puisque celle ci s’est vu simplifier, plus lisible et permettant plus aisément de naviguer entre l’Accueil, les jeux et les applications. Il en va de même pour le Guide (le menu de démarrage rapide )qui continue d’être peaufiné depuis le mois de mai. Désormais personnalisable, il sera possible de modifier l’ordre des éléments dans celui-ci. Il s’agrémentera également d’éléments en bas de page permettant un accès plus rapide à des fonctions fréquemment utilisées comme les notifications, la fonction de recherche et les paramètres audio.

Dans un souci d’harmoniser l’expérience des joueurs, ces derniers auront accès à une boite de réception regroupant toutes les notifications, et ceux quelque soit le support utilisé. Ainsi, les alertes, les invitations et les notifications des nouveaux messages se retrouveront dans une seule et même boite. Boite qui se synchronisera sur toutes les applications Xbox permettant un accès depuis n’importe où.

Désireux de booster toujours plus l’aspect communautaire, les contenus partagés seront plus mis en valeur. Tout d’abord, l’on remarquera rapidement que tous les contenus partagés font la même taille. L’idée étant de mettre en avant le contenu de TOUS. Ensuite, la manière dont ces contenus apparaissent dans les blocs Jeu, Contacts et Communauté de l’Accueil sera améliorée, les vidéos seront lu automatiquement et il suffira d’un coup d’œil pour voir les réactions, commentaires et partages autour d’une publication. Enfin, interagir avec une publication sera aussi simplifié, permettant au passage la découverte de plus de joueuses, joueurs et jeux liés à la dite publication.

Histoire de rester encore un peu sur l’aspect communautaire, il est temps de parler des groupes vocaux et du chat. Les changements ici sont clairs et aux nombres de deux, avec premièrement un aperçu des nouveaux messages, puis une nouvelle fonctionnalité pour les discussions en vocale : La possibilité de contrôler indépendamment le volume des membres d’un même groupe.

Voilà qui fait déjà un certain nombre de changements que les utilisateurs de Xbox devront appréhender. Si les habitués ne verront que leur routine un peu bousculée, les nouveaux arrivés risquent d’être largués. Mais Microsoft a bien évidemment assuré de ce coté en facilitant l’utilisation du Guide. Mais aussi en agrémentant l’interface d’astuces en tout genre pour comprendre à quoi servent les différentes pages de l’interface.

Voici donc ce que réserve la mise à jour Xbox d’août 2020 … pour les joueuses ou les joueurs “standards”. Car pour les membres Xbox Insiders, quelques fonctionnalités supplémentaires viendront s’ajouter.

Avec cette mise à jour, les membres Xbox Insiders profiteront en avant première d’une nouvelle apparence pour l’interface, plus en harmonie avec les applications PC et mobile. Une apparence qui devrait être par ailleurs celle adopter par la Xbox Series X. L’on passera sur la personnalisation du profil qui n’a vraiment rien de révolutionnaire et terminerons sur la connexion simultanée. Après l’introduction un peu plus tôt ce mois-ci du cloud gaming, Microsoft semble vouloir allez plus loin en proposant de pouvoir se connecter simultanément sur autant de consoles et d’applications que voulu.

Cette mise à jour et les nombreux changements de l’interface qu’elle apporte sonnent comme le début de la transition vers la nouvelle génération qui s’approche encore un peu plus de nos salons. Pour celles et ceux qui désirerait se plonger plus en détails dans le contenu de cette mise à jour, il suffit de suivre le lien juste ici.