La Xbox Series X devrait être disponible pour novembre 2020

C’est officiel, la Xbox Series X devrait être en vente au grand public pour le mois de novembre 2020, et ce malgré le report du très attendu Halo Infinite. Coté concurrence, le mystère reste entier en ce qui concerne la date de sortie ainsi que le prix de la PlayStation 5. Pas de date précise à l’heure actuelle mais la console devrait sortir bel et bien avant les fêtes de Noël.

Par ailleurs, Microsoft a annoncé pour dans un peu plus d’un mois son fameux Xcloud, le 15 septembre 2020 pour être exact, intégré au Xbox Game Pass Ultimate. Ce dernier permettrait au détenteur de smartphone et/ou de tablette de pouvoir jouer à leur jeux préférés sur lesdits appareils ; une période de test a déjà commencé. Puis deux mois plus tard (novembre 2020) après la sortie du Xcloud ce sera au tour de la Xbox Series X d’entrer en scène. En toute logique et si il n’y a pas de soucis, la console devrait être prête pour Thanksgiving.

La Xbox Series X sera compatible avec les jeux des précédentes consoles mais n’inclura pas seulement la possibilité d’y jouer. Des filtres et des optimisations pour les jeux (4K,HDR,…) seront ajoutés, ce qui pourraient ainsi permettre aux jeux rétro une plus grande fréquence d’images et également de meilleurs graphismes notamment grâce à l’ajout d’un filtrage anisotropique.

Les jeux Xbox One comme par exemple Gears 5, Destiny 2 ou encore Forza Horizon 4 seront eux aussi de la partie et optimisés pour la Xbox Series X, sans compter les jeux prévus comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion ou encore DIRT 5. Enfin, la console devrait avoir une manette presque identique à sa prédécesseure ainsi que la même interface.