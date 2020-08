Coup dur pour Microsoft : Halo Infinite ne sortira pas avec les Xbox Series X

Vers un nouveau lancement raté ?

Décidemment, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas… Il semble que Microsoft et ses Xbox Series X soient en train de subir de plein fouet la “Loi de l’Emmerdement Maximum”, qui veut que quand les choses commencent à mal se passer, c’est pour aller de mal en pis. Dernière péripétie du côté du constructeur américain : le lancement de sa toute nouvelle machine devra se faire sans son jeu phare. On vient ainsi d’apprendre que Halo Infinite était reporté à 2021. Probablement une bonne nouvelle pour le jeu en lui-même, mais un gros gros coup dur pour le lancement de la console.

Tous les deux, machine et jeu, sont en effet liés depuis toujours. C’est accompagné d’un trailer pour Halo Infinite que Microsoft a officiellement révélé le Project Scarlett (devenu depuis Xbox Series X) lors de l’E3 2019. Et c’est encore Halo Infinite qui ouvrait le bal des présentations de jeux next-gen lors du dernier événement Xbox.

Une présentation qui s’était d’ailleurs plutôt mal passée pour Halo, dont les premières images de gameplay avaient particulièrement déçu. Malgré sa performance technique (la présentation tournait en 4k à 60fps), les joueurs avaient surtout retenu que le jeu était moche, très moche. Certains expliquèrent que cela était surtout dû à de mauvaises décisions en termes de d.a., mais en tous les cas, Halo Infinite ne se montrait pas à la hauteur d’un titre flagship pour une console next-gen.

Faut-il y voir les raisons de ce report ? Le jeu nécessite clairement encore du travail. 343 Industries, qui développe le jeu, avait d’ailleurs immédiatement répondu aux critiques après la présentation en déclarant que ce qu’on avait vu ne représentait pas la qualité finale de leur jeu. Aujourd’hui, dans un communiqué officiel, on apprend que la crise du COVID-19 aurait aussi sa part de responsabilité dans le retard pris par Halo Infinite.

On sait que Microsoft a perdu la guerre de la current-gen pour deux raisons principales : un lancement catastrophique, et un manque évident d’exclus solides. S’il est encore trop tôt pour dire que l’histoire semble se répéter, ça ne sent clairement pas bon pour le lancement de la console, qui se fera sans LA grosse exclu qui aurait pu vendre des machines…