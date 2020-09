Une Xbox Series S révélée et affichée à 299$

Il ne s’agit pas encore d’informations officielles lâchées par Microsoft, mais de fuites et de rumeurs. Cependant, celles-ci sont corroborées par suffisamment de personnes « bien informées » pour valoir le coup d’y jeter une oreille attentive. Une Xbox Series S, connue jusqu’ici sous le nom de code Lockhart et version entrée de gamme des console next gen de Microsoft vient ainsi d’apparaître sur la toile. La rumeur de l’existence d’une telle machine traîne depuis les premières annonces du projet next gen de Microsoft, mais on a ici un design et un prix.

Plus petite que les Xbox Series X, la Xbox Series S en reprend certains éléments graphiques, comme la grille qui vient coiffer le design en “cheminée” des Series X. Cependant, avec des proportions parallélépipédiques plus habituelles pour une console de jeu, elle semble plus à même d’être disposée à l’horizontal. Sur ces premières images “volées”, la console ne semble pas disposer de lecteur optique. L’avenir nous dira si plusieurs déclinaisons sont au programme.

C’est le site Thurott.com qui a révélé la machine et affiché son prix : 299$. Dans le même temps, on trouve sur Twitter une petite vidéo mettant en scène la même machine (voir ci-dessous); Daniel Ahmad, analyste dans l’industrie du jeu vidéo et source généralement de confiance sur Twitter a confirmé la véracité des images, mais pas le prix, qu’il juge cependant crédible.

Enfin, le site WindowsCentral.com confirme lui aussi ce design, mais également le prix de la machine, et une date de sortie des deux consoles, S et X, au 10 novembre, ajoutant que Microsoft proposera une formule d’abonnement incluant un Game Pass et la location de la console pour 25$ par mois, porté à 35$ avec une Xbox Series X. Une formule dont on ne sait pas encore si elle arrivera en France…