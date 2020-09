Microsoft au TGS – La com’ et Xbox, je t’aime moi non plus…

Le principal ennemi de Microsoft et de sa Xbox n’est pas, contrairement à ce qu’on pense, Sony et sa PlayStation 5. Non, celui que l’américain doit surveiller de près pour être en mesure de réagir à chaque déclaration, c’est lui-même !

Ainsi, le lancement particulièrement raté de la Xbox One, avec l’obligation d’être en ligne en permanence et l’impossibilité de faire tourner ses jeux (prêt entre amis, revente…) a grandement participé au relatif échec de la machine sur cette génération. Ce n’était pas le seul problème auquel était confronté Xbox ces dernières années : un catalogue privé d’exclu solide et le désintérêt total du Japon pour la marque ont fini de reléguer les américains loin derrière la PlayStation 4.

Bien entendu, si vous et moi sommes capables de tenir cette analyse, on imagine bien que Microsoft est tout aussi conscient des problèmes en question. D’ailleurs, de nombreuses informations tendent à montrer que la firme a pris les devants pour les régler. Fini le concept qui n’a jamais pris de la boite unique sous la télé venue remplacer tout le multimédia du salon (jeux, mais aussi musique, film, télé…) (et oui, c’était ça le One de Xbox One !), les Series X seront toutes entières dédiées au jeu. Les Xbox One possèdent un catalogue trop mince ? On a acheté une vingtaine de studios pour remplir celui des Series X ! Et puis, tiens, on vous refile l’intégralité de la collection pour à peine plus que le prix de l’abonnement au service de jeu en ligne…

Vu comme ça, pas d’hésitation, le joueur devrait se jeter sur les Xbox Series X sans trop réfléchir. Mais il y a un mais : les services com’ et marketing de chez Microsoft, qui semblent n’avoir rien compris à leur propre produit. Montrant les muscles à coups de teraflops quand c’est le catalogue qui intéresse les joueurs. Nous expliquant qu’on n’aurait pas besoin d’acheter la console, puisque tous les jeux sortiront aussi sur la gen’ précédente (alors à quoi bon les teraflops ?), revenant ensuite sur son propre message, déclarant qu’en fait, peut-être pas… ?

Le joueur qui pouvait être jusque-là séduit claque alors le talon au sol, demandant fermement “C’est oui ou c’est non ?”, avant de partir en soufflant pour la concurrence. Et on le comprend.

Dernier coup d’éclat des génies du marketing de chez Microsoft : Xbox fait l’annonce tonitruante de sa présence au Tokyo Game Show. C’est le débarquement, le Jour Le Plus Long, Microsoft arrive sur les terres du Japon pour, enfin, les conquérir, et marquer les points qui ont tant manqué à la Xbox One. Ou pas : peu de temps après la première annonce, un Tweet de chez Microsoft annonce que la conférence Xbox au TGS célèbrera le gaming au Japon et la communauté Minecraft, mais ne montrera aucun jeu next-gen ni ne fera d’annonce en ce sens. Décidemment…

Le Tokyo Game Show aura lieu, comme il est de coutume en 2020, entièrement online, et se déroulera du 24 au 28 septembre prochain. Et dans quelques années, on découvrira peut-être que la société qui s’occupe du marketing pour Xbox appartenait à Sony…