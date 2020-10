Les Xbox Series X déjà en surchauffe ? Des tests montrent le contraire

C’est l’un des sujet qui a animé la planète jeu vidéo ces derniers jours, avant d’être balayé par les premières images de l’interface utilisateurs de la PlayStation 5 (passionnant…). Les Xbox Series X seraient de véritables barbecues. Et on ne se moque pas ici de son design coiffé d’une grille, mais bien de la température que la console atteindrait lors de certaines sollicitations.

Afin d’en avoir l’octo-cœur net, le site Windows Central s’est penché sur la question, et est allé vérifier la température de la console en fonctionnement. Equipés d’une caméra thermique, les journalistes du site on fait tourner Monster Hunter World à 1080p sur une Xbox Series X pour voir comment celle-ci répondait.

Verdict : le système de refroidissement de la machine va très bien, merci pour lui. C’est même la raison d’être de la fameuse grille. À 1080p, et avec une fréquence tournant autour de 50 fps, la console n’aura pas excédé les 35°c. Sans faire tourner de jeu, la console émet un tranquille 25°c. Windows Central note que la signature thermique de la Xbox Series X est alors sensiblement la même que celle de l’enceinte connectée Amazon Echo, présente par hasard dans le cadre. Super cool, donc, au sens strict.

Pour comparer, la même caméra thermique à capté une Xbox One X faisant tourner le même Monster Hunter World, toujours à 1080p. Mais alors que la machine devait lutter pour maintenir un petit 40 fps, elle soufflait de l’air qui atteignait 56°c, plus de 50% de chaleur en plus.

On peut donc se rassurer sur les performances de la machine question refroidissement, et on peut même s’avancer à dire que la PlayStation 5 devrait sur ce même point se montrer elle aussi compétente. Notre point de vigilance concernera plutôt le bruit produit par la ventilation, gros point noir des machines de génération précédente. Mais là encore, on sait que les concepteurs avaient le problème en tête lors du dessin des consoles, et on espère être agréablement surpris.