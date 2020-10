La rétrocompatibilité PS5 se détaille, mais sera-t-elle satisfaisante ?

Vos jeux PS4 préférés seront-ils rétro-compatibles au lancement de la PS5 ?

Quel que soit le sujet, Sony aura vraiment su se faire désirer et rester bien avare en informations concernant sa PS5. Résultat, à un mois de la sortie, on découvre encore des choses sur la machine que l’on aurait très clairement préféré savoir dans le courant de l’été par exemple, durant les différents événements synonymes de temps de parole pour le constructeur. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, et voilà que Sony se décide enfin à nous communiquer les informations relatives à la rétrocompatibilité PS4 > PS5.

Au départ, seule une grosse poignée de titres devait être rétro-compatible, puis il a été question de 99% du catalogue. On imaginait que la vérité devait se trouver un peu entre les deux, et que seule une partie des jeux seraient disponibles au lancement de la PS5, avec un catalogue agrémenté au fil du temps. Aujourd’hui nous avons une réponse assez claire, puisque Sony vient de nous fournir la liste des jeux qui NE SERONT PAS rétro-compatibles, et la voici :

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Voilà qui devrait en rassurer certains, mais Sony précise tout de même que cette liste pourrait évoluer à l’avenir. Quels seront les critères d’évolution ? Aucune idée, mais on imagine qu’ils ont déjà fait les tests concernant le catalogue actuel, et que si des exceptions devaient être rajoutées à la liste, cela concernerait certainement les jeux PS4 n’étant pas encore sortis, et dans le cas d’un achat sur le PSN, la mention PS4 Only sera bien présente pour ne pas vous induire en erreur.

Quid des performances ?

Il faut bien s’imaginer que sur plus de 4000 titres tous ne fonctionneront peut-être pas de manière optimale, et l’on nous précise qu’il sera important de tenir sa console à jour afin d’éviter le plus possible les soucis concernant les expériences PS4 sur PS5. Mais à part certaines exceptions, tout devrait fonctionner correctement, avec en bonus un mode boost à l’instar de ce que peut proposer la PS4 Pro, afin d’augmenter par exemple le framerate de certains titres dont le taux de rafraichissement ne serait pas bloqué, et de le rendre plus stable dans le cas ou il le serait.

Par contre, certaines fonctionnalités spécifiques à la PS4 ne seront pas retranscrites sur PS5. S’agissant de cas par cas, nous n’avons pas les informations pour chaque titre à vous communiquer, et quand bien même, cela serait un travail bien trop fastidieux. Il faudra donc lancer le jeu désiré et constater soi-même de l’état de ce dernier. Aussi il vous sera donc vivement conseillé de tester un jeu avant de vous procurer ses DLC, histoire de pas délester votre porte-monnaie inutilement.

Compatibilité des accessoires

Outre vos anciens jeux, vous aller peut-être avoir envie d’utiliser vos anciens accessoires, et dans ce cas précis la réponse est assez simple. Les manettes PS4 ne fonctionneront sur PS5 qu’avec des jeux PS4 compatibles, et il en va de même pour le PS VR qui ne fonctionnera sur PS5 que dans le cadre de l’utilisation de jeux PS4 (PS VR 2 en route ?). Il est à préciser d’ailleurs que la PlayStation Camera PS5 ne sera pas compatible avec le PS VR, il faudra donc utiliser celle de la PS4. Enfin, pour ce qui est des accessoires type volant ou stick arcade, leur compatibilité sera prise en charge sur les jeux PS4 et PS5, vous n’aurez donc pas à en racheter si vous en aviez déjà fait l’acquisition sur PS4.

Transfert des jeux et sauvegardes

Vous êtes certainement nombreux à vous demander si vous aller pouvoir effectuer un transfert de vos sauvegardes de la PS4 vers la PS5. Cela se fera heureusement très simplement soit en connectant PS4 et PS5 via un câble LAN, soit via le réseau Wi-Fi de votre maison, soit encore via un stockage externe comme un disque dur ou une clé USB. Il en ira de même pour les jeux que vous auriez en version numérique, il s’agira de suivre les mêmes processus si vous souhaitez les transférer sur votre PS5.

Voilà quelques détails qui ne manquent pas de rassurer à seulement un mois de la sortie de la nouvelle PlayStation, et il ne fait aucun doute que nous avons encore pas mal de petites informations à attendre de la part du constructeur japonais, tant la communication aura été parcellaire jusqu’à présent.