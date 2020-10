PlayStation revoit son système de trophées en prévision de la PS5

Les trophées, sources de défi intarissable pour certains joueurs, complètement inutiles pour d’autres, s’apprêtent à subir une refonte en préparation de la PlayStation 5. Dès demain pour l’Europe, des améliorations relatives au système de trophées seront déployées. Alors, qu’est-ce qui va changer concrètement ?

Le premier changement concerne les niveaux de trophées. Limité à un plafond de 100 à l’heure actuelle, le niveau maximum sera poussé à 999. Mais au-delà de la refonte des niveaux, c’est tout le système de calcul qui est revu. Pas de détail là-dessus mais sachez que le basculement de votre niveau actuel se fera automatiquement.

Par conséquent, attendez-vous à prendre quelques galons durant la nuit. Le blog officiel de PlayStation explique que si votre niveau est actuellement de 12, il passera légèrement au-dessus de 200. On précise qu’aucun changement n’est à prévoir concernant les trophées déjà acquis et dans la manière de les obtenir, rien ne change.

Avec l’agrandissement de la plage de niveaux, les icônes de niveaux de trophée PS5 se modifie également (et prochainement sur l’application PlayStation App). Jusqu’à présent, les icônes de niveaux de trophée prenaient simplement la forme d’une étoile dorée avec un nombre. Mais des variantes s’ajoutent dans la partie :

Bronze : niveaux 1 à 299

Argent : niveaux 300 à 599

Or : niveau 600 à 998

Platine : niveau 999

Les icônes arboreront également des dégradés subtils, indiquant visuellement votre progression jusqu’au niveau suivant (voir l’illustration plus haut). Encore une fois, l’ensemble des mises à jour se fera automatiquement d’ici demain (et un peu plus tard sur l’application).

Outre cette refonte (assez mineure dans l’ensemble), on espère qu’un système de récompense sera mis à l’honneur pour les joueurs complétistes avec pourquoi pas des avatars ou thèmes exclusifs à remporter comme on a pu le voir avec God of War. Pour cela, il faudra attendre la sortie de la PlayStation 5. Courage, l’attente n’est plus très longue maintenant.