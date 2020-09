Quels jeux sur la PS5 pour le lancement ?

Après un 1er round com’ assez équilibré, la prochaine guerre des consoles s’apprête à livrer le second en novembre avec un face à face qui s’annonce déjà épique. Après que Sony a dévoilé les dates de sortie de plusieurs titres et fixé le prix et la date de sortie de sa console, plusieurs sociétés ont confirmé que certains de leurs jeux PS5 seront disponibles dès le premier jour.

C’est pourquoi chez New Game Plus, nous avons voulu rassembler dans une seule liste tous les jeux vidéo (Sony et tiers) qui seront disponibles sur PS5 dès le jour de son lancement. Vous pouvez les voir tous ci-dessous.

Astro’s Playroom (Japan Studio) – Préinstallé sur PS5

(Japan Studio) – Préinstallé sur PS5 Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – US$69.99/¥7,900/ 79.99 €

(Bluepoint Games / Japan Studio) – US$69.99/¥7,900/ 79.99 € Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – US$69.99/¥7,900/ £79.99 €

(Lucid Games / XDEV) – US$69.99/¥7,900/ £79.99 € Marvel’s Spider-Man : Miles Morales (Insomniac) – 49,99 $US/ 5 900 $¥/ 59,99 €

(Insomniac) – 49,99 $US/ 5 900 $¥/ 59,99 € Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac) – 69,99 $ US/ 7 900 $¥/ 79.99 €

(Insomniac) – 69,99 $ US/ 7 900 $¥/ 79.99 € Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/ XDEV) – 59,99 $US/ 6 900 $¥/ 69,99 €

La PS5 (avec lecteur) arrivera au même prix que la Xbox Series X avec ses 499 euros alors qu’elle a, sur le papier, moins de puissance que la console de Microsoft. Quant à la version sans lecteur de disque, elle bénéficie d’une réduction de 100 euros, qui passe à 399 euros et reste à mi-chemin entre la series S et la series X/PS5.

PS5 avec lecteur de disque : 499 euros

: 499 euros PS5 édition entièrement numérique : 399 euros

De plus, il a été confirmé que la PS5 atterrira en novembre. Plus précisément, la console vous pouvez compter sur le 19 du mois dans la plupart des endroits du monde, bien que certains chanceux vivant en Asie, Australie, ou aux U.S.A pourront se régaler une semaine plus tôt.