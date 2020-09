PlayStation Plus Collection – Le nouvel avantage des abonnés sur PS5

Le programme PlayStation Plus se complète avec un nouvel avantage pour ses abonnés sur PS5. En effet, en plus d’une sélection de jeux gratuits par mois et de la possibilité de jouer en ligne, il sera dorénavant possible de jouer à des classiques de la PS4 sans débourser un centime de plus dans l’abonnement. Faites place au PlayStation Plus Collection !

Au programme, God of War, Bloodborne, Monster Hunter, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gones, Until Dawn, Detroit, The Last of Us Resmastered… que des titres qui ont fait la gloire de la génération précédente. Ces jeux seront directement téléchargeables et jouables au lancement de la prochaine console, soit le 19 novembre 2020. Et oui, la PlayStation 5 se la joue Xbox Game Pass.

Néanmoins, nous manquons d’information pour réellement savoir l’étendu de ce nouveau service ou si la liste communiquée est exhaustive ou non. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le tarif du PlayStation Plus est de 8,99€ par mois (ou 59,99€ par an). Sony n’a pas déclaré de modification de tarif.

Outre le fait de concurrencer directement l’offre du Xbox Game Pass, Sony souhaite avant tout attirer de nouveaux joueurs dans son camp en proposant de rattraper leur retard avec cette sélection de classiques PS4. Une occasion en or de découvrir le catalogue PlayStation sans se ruiner. On regrette juste cette annonce jugée un poil tardive, mais qui a le mérite de redorer le blason du service qui faisait de plus en plus pâle figure face à la concurrence.

On récapitule, le PlayStation Plus Collection, qu’est-ce c’est ? C’est un nouvel avantage inclus dans l’abonnement PlayStation Plus qui permettra de jouer gratuitement à une sélection de jeux PS4 dès le lancement de la PS5. Il suffira de les télécharger pour y jouer, aussi simple que ça. Pour le coup, le service porte bien son nom, c’est un beau plus.