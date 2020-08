Playstation Plus septembre 2020 – Une rentrée en bagarre !

Chez les abonnés PlayStation Plus, le dernier mercredi du mois est synonyme de jeux gratuits. Après un mois d’août qui nous avait apporté rien de moins que le remaster d’une des campagnes solo les plus appréciés de la saga Call of Duty, via son épisode Modern Warfare 2, ainsi que le succès fulgurant de l’été, le très populaire Fall Guys, qui ravit les streamers et soirée console entre amis.

Rassurez-vous cette rentrée des classes ne sera pas l’unique moyen de retrouver vos amis à la récréation ou durant la pause café, car ce mois-ci encore la liste de jeux PlayStation Plus du mois de septembre 2020 met à l’honneur des titres multijoueur ! Avec pour commencer Player Unknow’s Battlegrounds (ou PUBG pour les intimes), qu’on ne présente plus aux joueurs adeptes de battle royale.

Accompagné de la saga de combats culte, Street Fighter dans son cinquième épisode. Qui malgré ses quelques polémiques à sa sortie, de par son choix de système économique aussi douteux que discutable ainsi que son maigre contenu (désormais largement étoffés de par divers season-pass et cosmétiques bonus), reste un excellent titre toujours aussi bien rôdé. Prêt à détruire vos amitiés les plus sincères d’une série de violentes mandales virtuelles ?

On dirait que Playstation a trouvé la bonne recette pour ses jeux offerts. Même si la sélection ne pourra jamais convenir à tous les types de joueurs avec seulement deux titres, tantôt grand publique tantôt indépendant ou ciblant une niche.

Le fait de proposer des jeux tournés multijoueur largement populaire et suffisamment accessible pour attirer les curieux n’ayant pas encore touché à de potentiels classiques, semble être la décision la plus fédératrice pour consolider des communautés parfois mourantes ou naissantes sur des titres purement online.

Player Unknow’s Battlegrounds et Street Fighter V seront disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus du 1er septembre au 5 octobre. Retenez également qu’il vous reste une poignée de jours pour télécharger les jeux du mois précédent avec leur retrait définitif.