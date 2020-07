PlayStation Plus – On connait les jeux offerts du mois d’août 2020

Après avoir fêté ses dix ans de bons et loyaux services auprès des joueurs, le PlayStation Plus continue son chemin avec l’annonce des jeux offerts pour le mois d’août 2020. Avant de détailler le duo, on vous invite à vérifier votre solde PlayStation. En effet, la firme a envoyé dix euros à certains de ses abonnés les plus fidèles. Une belle occasion de se faire plaisir, surtout avec les promotions de l’été en cours.

Pour août, les joueurs abonnés pourront mettre la main sur Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered et Fall Guys: Ultimate Knockout, deux titres à l’ambiance totalement différente.

D’un côté, nous avons l’incontournable jeu de guerre et plus précisément l’édition retravaillée du second épisode Modern Warfare datant de 2009 et faisant suite directe du premier opus. De l’autre, un party-game complètement loufoque où la survie sera votre principale priorité. Parmi 60 prétendants, il faudra se frayer un chemin vers la victoire et éviter bien des obstacles. Fall Guys est le titre ultime pour des soirées réussies entre amis, une sorte d’Intervilles 2.0 en somme (pour les plus vieux d’entre vous).

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sera téléchargeable à partir de demain (mardi 28 juillet), Fall Guys: Ultimate Knockout à partir du 4 août. À noter qu’il vous reste une poignée de jours pour récupérer les jeux de juillet, à savoir NBA2K20, Rise of the Tomb Raider et Erica, jusqu’au lundi 3 août précisément.

Enfin, on rappelle qu’il est toujours possible de télécharger gratuitement le thème spécial du dixième anniversaire du PlayStation Plus. L’occasion rêvée d’apporter une touche de nouveauté à votre console.

Que pensez-vous de cette sélection de jeux gratuits ? Êtes-vous satisfait de ce mois ? Dites-nous tout en commentaire.