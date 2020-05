PlayStation Plus – Le premier jeu du mois de juin révélé

Voilà qui est inhabituel. Sony nous révèle d’ores et déjà le premier jeu de la sélection PlayStation Plus du mois de juin 2020. Le second reste, à l’heure actuelle, inconnu. Après la tollé soulevé par le mois de mai avec Farming Simulator 19 et Cities: Skylines, on espère à mieux et surtout à un petit plus d’action.

Il s’agit de Call of Duty WWII. Le jeu sera téléchargeable gratuitement (pour les abonnés au service) le 26 mai. Oui, dès demain. En temps normal, Sony révèle les deux titres gratuits d’un coup et pas aussi tôt. Alors pourquoi une telle manœuvre ?

Aujourd’hui, lundi 25 mai, c’est le Memorial Day aux États-Unis. Ce jour spécial rend hommage aux membres des Forces armées américaines morts au combat toutes guerres confondues. Et qui de mieux que la célèbre licence Call of Duty pour représenter (pas rendre hommage) la guerre dans les jeux vidéo ? PlayStation ne communique pas officiellement sur cet événement, mais on peut aisément comprendre le lien.

Quant au second jeu gratuit, il faudra patienter. Néanmoins, une rumeur circule. Selon le site VG247, le deuxième titre serait Marvel’s Spider-Man. En effet, l’icône du service PlayStation Plus apparaît sur sa fiche jeu, mais uniquement sur le PlayStation Store britannique, rien de notre côté par contre. Avouez qu’un tel jeu serait du lourd pour les joueurs et rattraperait bien le triste mois précédent.

Pour tout vous dire, nous croyons à cette information. Marvel’s Spider-Man est absent des promotions actuelles des Days of Play. Tous les hits de la PlayStation 4 y sont, mais pas l’homme araignée, pourquoi ? Peut-être car ce dernier passe gratuit sous peu … ? Nous aurons la réponse à cette question très rapidement, Sony nous donne rendez-vous d’ici quelques jours pour compléter le programme du PlayStation Plus du mois de juin. Pas d’inquiétude, nous ne manquerons pas de vous communiquer aussitôt la liste finale.